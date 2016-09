Zadar s europskim štihom do trećeg mjesta

Foto: Zvonko KUCELIN

„Mi smo Zadrani, Zadar je naš", skandiralo je sinoć više od tri tisuće gledatelja u dvorani Krešimira Ćosića. Nakon odlične igre i pobjede protiv Budućnosti, košarkaši Zadra su protiv snažnog Lokomotiv Kubana odigrali još bolje i osvojili treće mjesto na Zadar Dogus Basketball Tournamentu. Najviše u dosadašnja tri izdanja turnira. Ponovno je to bilo sjajno izdanje igrača Ante Matulovića od prve do posljednje minute. Naravno, uz određena razdoblja u kojima su, individualno mnogo kvalitetniji gosti preuzimali inicijativu, ali najvećim dijelom susreta Zadar je bio taj koji je diktirao ritam. I opet je dodatan razlog za zadovoljstvo bio što se do pobjede došlo nadasve timskom igrom, u kojoj je svaki igrač koji je ušao ugradio djelić sebe. Statistički je ovaj put prednjačio Lovro Mazalin s 18 poena (17 u drugom poluvremenu!) i 10 skokova, a „double double" ostvario je i Ivan Marinković (14+10). Boris Barać i Maj Kovačević bili su šuterski vrlo raspoloženi, naročito u prvom poluvremenu, dok je Jakov Vladović po običaju bio motor svega. Kada se njegovim četirima asistencijama (uz devet poena, sve u posljednjih 12 minuta) dodaju i pet Mislava Brzoje, te još poneka ostalih, uz borbenost Kristijana Krajine u reketu, dobije se slika momčadi koja je sinoć bila izuzetno gladna pobjede. I to je presudilo. Zadar je na najbolji mogući način zaključio pripremno razdoblje i pun samopouzdanja i optimizma može čekati petak (21 sat) i prvu utakmicu ABA lige kod kuće protiv FMP-a. A nakon ovakve predstave sasvim sigurno će i Krešin dom na otvaranju sezone biti vrlo dobro popunjen.

Raspucano otvaranje

Kao i dva dana ranije protiv Budućnosti, Zadrani su odlično otvorili utakmicu. Barać je ponovno krenuo u pravom šuterskom ritmu, pogodio dvije trice, a Marinković je pridodao pet poena za +7, 11:4, nakon pet minuta igre. Uspjeli su Rusi izjednačiti na 11:11, iskoristivši zadarsku nepreciznost s linije slobodnih bacanja (0-4), ali Baraćeva treća i Kovačevićeva prva trica za 17:11 natjerali su Fotisa Katsikarisa da pozove prvu minutu odmora. Uslijedilo je razdoblje nešto bolje igre njegove momčadi, koje je rezultiralo drugim vodstvom, 19:21 u 14. minuti, no tada je na scenu stupio raspucani Kovačević. Vezao je dvije trice pa malo kasnije pogodio još jednu, svoju četvrtu i na njegovim krilima Zadar se opet razigrao. Krajina je zgrabio skok u napadu i zabio koš-faul, a Marinković zakucavanjem u kontri podigao publiku na noge. Kod rezultat 35:26 opet je Katsikaris morao reagirati time-outom. Na poluvrijeme se otišlo sa zadarskih +6, 35:29, pri čemu posebno valja istaknuti nekoliko statističkih podataka. Prvo, Zadar je imao bolji postotak ubačaja za tri poena (7-17, 41%), nego penala (4-10, 40%), dok je Lokomotiv bio na slabih 2-12 iza linije 6,75. Drugo, domaći su imali sedam skokova više (24-17). I treće, Zadar je imao dvojicu dvocifrenih igrača (Kovačević 12, Barać 11), a treći zadarski strijelac (Marinković 7) zabio je više nego prvi ruski (Broekhoff 6).

Naravno, ne treba posebno naglašavati da Lokomotiv nije igrao u punoj brzini, ali to ne mijenja činjenicu da je Matulovićeva momčad odigrala vrlo dobrih 20 minuta. Jedina zamjerka bila je poneka izgubljena lopta previše (9), no to je i razumljivo s obzirom na to tko je bio na drugoj strani. Već u prvoj akciji treće četvrtine vidjelo se da će Lokomotiv u nastavku zaigrati s drugačijim, snažnijim pristupom. Prvenstveno u obrani, a zanimljivo je da su Rusi već u prve tri i pol minute drugog poluvremena zabili više trica (3) nego u cijelom prvom. Rochestie je pogodio dvije, Broekhoff jednu i gosti su poveli 39:40. Zadar je u tim trenucima napadački držao prvenstveno Mazalin, dok su na drugoj strani Vougioukas i Gabriel donijeli Lokomotivu +3, 45:48. I kada se činilo da su domaći polako počeli posustajati i da bi gosti krajem treće dionice mogli možda i prelomiti susret, odgovornost je preuzeo Jakov Vladović. Kapetan Zadra u odsutstvu Lovre Bašića do tada se uglavnom bavio razigravanjem suigrača, a onda je vezao tricu i dvicu pa su „bijeli" u posljednjih deset minuta igre ušli s minimalnom prednošću, 51:50.

Vladović i Mazalin

Vladović je „floaterom" otvorio i četvrtu četvrtinu, da bi Janning, Jones i Collins vratili prednost „zelenima" (54:57). No i dalje nikako nisu uspijevali slomiti otpor vrlo žilavih i borbenih Zadrana. Upravo suprotno, „bijeli" su tada krenuli u svoju novu seriju. Otvorio je Brzoja, nastavio Marinković pa Barać, a s pet vezanih poena Mazalina Zadar je pet minuta prije kraja poveo 65:61. Marinković i Mazalin donijeli su svojima i +6, 69:63 i taj je rezultat svijetlio na semaforu do dvije minute prije kraja. Broekhoff je tada približio svoje na -4, ali je svega nekoliko sekundi kasnije Mazalin već bio u kontranapadu i jednom rukom snažno zakucao za 71:65. Naravno, na izvrsnu asistenciju Vladovića. U posljednju minutu Zadar je ušao sa 73:67 i napadom, a navijači su ustali i zapjevali: „Igraj Zadre volimo te mi". Pobjeda je bila u rukama. Vladović je promašio tricu pa je gostima ostao još tračak nade, ali je pokušaj Janninga atraktivno blokirao ponajbolji igrač utakmice Mazalin. Odmah zatim bacio se za loptom u aut, osvojivši tako presudan posjed za Zadar i slavlje je moglo početi. Upravo ta posljednja akcija najbolje je oslikala kako su se Zadrani sinoć borili. Baš kao lavovi. Samo neka tako bude i u petak.

ZADAR- LOKOMOTIV KUBAN 75:67

(17:15, 18:14, 16:21, 24:17)

ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 3071. Suci: Zdravko Rutešić (Crna Gora), Jelena Tomić i Nikola Perlić (oboje Hrvatska).

ZADAR: Marić, Vladović 9 (2-2), Jelenković, Krajina 5 (1-1), Jurica, Špaleta, Brzoja 4 (2-6), Marinković 14 (4-5), Barać 13 (0-3), Kovačević 12, Vrkić, Mazalin 18 (6-7). Trener: Ante Matulović.

LOKOMOTIV KUBAN: Collins 5 (1-2), Gabriel 9, Rochestie 8 (2-2), Jones 6 (2-2), Janning 12, Vougioukas 12 (4-4), Balašov, Šukovcov 4 (0-2), Levšin, Gerasimov, Zaharov, Broekhoff 11 (2-2). Trener: Fotis Katsikaris.

Šut za dva: Zadar 18-35, 51%; Lokomotiv 19-34, 56%.

Šut za tri: Zadar 8-27, 30% (Kovačević 4, Barać 3, Vladović); Lokomotiv 6-27, 22% (Janning 2, Rochestie 2, Gabriel, Broekhoff).

Slobodna bacanja: Zadar 15-24, 63%; Lokomotiv 11-14, 79%.

Skokovi: Zadar 44 (31+15); Lokomotiv 31 (24+7).

Osobne pogreške: Zadar 19; Lokomotiv 26.