Blažević i Bubnjar "premostili" Neretvanca

Foto: Iva PERINČIĆ

Dugo smo čekali i napokon dočekali. Zadar je uspio je ostvariti prvu gostujuću pobjedu ove sezone. U 12. kolu Treće HNL - jug momčad sa Stanova slavila je u Opuzenu protiv Neretvanca S 2:1 na blatnjavom i vrlo teškom terenu za igru. S naglaskom da je Neretvanac prvi došao u vodstvo, a Zadar uspio preokrenuti rezultat. Momčad iz Opuzena povela je preko Vukoje već u 8. minuti, ali je Blažević donio izjednačenje Zadranima u 23. S tim rezultatom otišlo se na odmor nakon kojeg se Zadar vratio još odlučniji u dolini Neretve doći do sva tri boda. Odlična igra se isplatila u 80. minuti kada je Bubnjar zatresao mrežu domaćina i svojoj momčadi donio tri velika boda.

Zadrani su odlično počeli utakmicu i već u početnim minutama imali nekoliko izglednih situacija. Prijetila je momčad Josipa Butića iz dva slobodna udarca, a u prilici je bio i Želimir Terkeš. Nažalost, lopta nije htjela u gol. Neretvanac je poveo u prvoj akciji, praktički kada je prvi put prešao centar. Odigrali su Opuzenci brzu akciju, a Vukoja se na 18 metara našao sam i pogodio "malu mrežicu" Zadrova gola - 1:0. Bio je to neobranjiv udarac, Gluić nije mogao ništa. Međutim, Zadrani su nastavili igrati u istom ritmu i dominirati, a domaćin se sasvim povukao na svoju polovicu igrališta. Nizale su se prigode i prekidi za Zadrane, a onda je u 23. minuti Zadar izjednačio. Čulina je uposlio Terkeša, a ovaj između dvojice suparničkih igrača milimetarski točnom okomitom loptom pronalazi Blaževića. Prvi strijelac Treće HNL - jug nije htio propustiti "podebljati" svoj konto, u šukerovskoj maniri "zarolao" je vratara Šuška i neometan poslao loptu u mrežu Opuzenaca - 1:1. Dvanaesti je to gol ove sezone neumoljivog Blaževića. Do kraja prvog poluvremena mogli su Zadrani u sasvim preokrenuti rezultat, ali Pantalon i Tokić u izglednim situacijama nisu bili dovoljno precizni.

U nastavak Zadar je ušao s istim ambicijama svjestan da ovaj dvoboj može riješiti u svoju korist. U drugom poluvremenu momčad Josipa Butića opet je bila dominirala i stvarala prilike. Zadar je u ovoj utakmici imao više prekida u zoni udarca nego u dosadašnjem dijelu sezone. Prvu priliku u nastavku imao je Blažević, ali ovoga puta kao pobjednik tog dvoboja izašao je vratar Šušak. Nakon njega i Tokić je imao veliku priliku, ali je uspio pogoditi samo prečku. I onda napokon u 80. minuti Zadar akcija je krenula od vratara Gluića, obrana Neretvanca izašla je visoko na centar, što je iskoristio Pedišić i sjajnom loptom uposlio Bubnjara koji izlazi sam ispred vratara, prolazi ga i šalje loptu u mrežu domaćina - 1:2. Do kraja utakmice pokušali su Opuzenci nešto napraviti visokim loptama, ali obrana Zadra nije dopustila niti najmanju priliku za izjednačenje. Nakon tri minute sudačke nadoknade i posljednjeg zvižduka suca Krište iz Splita moglo je početi veliko slavlje Zadrana.