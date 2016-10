Manjim projektima potiče se stvaranje uvjeta za ostanak

Foto: Arif SITNICA

U prostorno najvećoj općini Zadarske županije- Gračacu dolazak jeseni za većinu njenih stanovnika znači početak sezone grijanja jer kada padne kiše, temperature značajno padaju, a hladnoća se uvlači u kuće.

U posljednje 3,5 godine na čelu ove Općine je Nataša Turbić, inače, profesorica njemačkog i francuskog jezika, koja kaže kako je njen ulazak u politiku bio motiviran željom da se pokušaju stvoriti uvjeti za ostanak mladih u ovom oduvijek pasivnom kraju, iz kojega se češće odlazilo, nego što mu se vraćalo. Prema indeksu razvijenosti ova općina je u 2. skupinu, u kojoj se nalaze jedinice lokalne samouprave, čiji je raspon indeksa od 50 do 75 posto prosjeka RH, a indeks Gračaca je 54 posto. Turbić smatra kako potencijala za ostanak ima, ali je još uvijek neriješen jedan od osnovnih uvjeta za život, komunalna infrastruktura. Načelnica smatra da bi u budućnosti ta infrastruktura trebala biti prioritet lokalne vlasti.

- Imamo nekoliko manjih projekata koje pripremamo, a trenutačno nam je najvažniji onaj koji se odnosi na gradnju mrtvačnice uz katoličko groblje. Ovaj projekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole i nadam se kako ćemo do kraja godine raspisati natječaj za izvođača radova. U suradnji sa Županijom imamo i projekt Cerovačke špilje i vjerujemo kako će on u turističkom smislu biti vrlo zanimljiv. Zajedno s Upravnim odjelom za poljoprivredu Zadarske županije u pripremi je i projekt Mazin, za koji smo došli do građevinske dozvole, a vrlo brzo namjeravamo pokrenuti obnovu Doma HKD Napredak. Naime, ovaj objekt traži temeljito preuređenje jer prostori ne odgovaraju suvremenim potrebama njegovih korisnika, kojih u Gračacu ima dosta, naglasila je Turbić.

Jedna od rak rana cijele Općine je osnovna komunalna infrastruktura, odnosno vodovodna mreža i sustav odvodnje, koji su samo djelomično riješeni.

- Prije nekoliko godina je propalo komunalno poduzeće, pa smo morali ići u osnivanje dva nova i to Čistoće d.o.o. i Vodovoda i odvodnje d.o.o. Veliki su gubici vode na našem području i na to smo upozorili Hrvatske vode, koje su projekt prihvatili. Na našem području imamo vode, tako da nemamo problema s opskrbom. Moramo raditi na projektnoj dokumentaciji za vodovod i odvodnju, a trenutačno imamo 50 kilometara vodovodne mreže u Gračacu koja je zastarjela, cijevi su azbestne, ali mi to sami ne možemo financirati. Što se tiče odvodnje, čija je mreža duga tek nekoliko kilometara, nama hitno treba pročistač jer naš sustav sabirnih jama nikome više nije prihvatlljiv. Lokalna samouprava može podržati ove projekte, ali trgovačka društva, koja su osnovana, trebaju ih realizirati zajedno s Hrvatskim vodama i Ministarstvom zaštite okoliša, tvrdi načelnica Općine Gračac.

Prema posljednjem popisu stanovništva na području Općina Gračac trenutačno je nastanjeno 4690 stanovnika, ali ovo je područje iz kojega se samo u 2014. i 2015. godini iselilo čak 400 stanovnika, pa je evidentno kako im je iseljavanje velik problem.

- Ekonomski razlozi su krivi za odlazak iz ovog kraja, a kako su se mnogi naselili ovdje, teško je bilo prilagoditi se uvjetima života, pa su mnogi i otišli. Ja sigurno neću odustati od toga da se stvaraju uvjeti za život ljudi na ovom prostoru. Poljoprivreda je svakako važan dio ovdašnjega gospodarstva, ali teško ju je pokrenuti, ako nemate nikakav izvor prihoda osim nje. Ona treba biti drugi ili treći dohodak. Ljudi nemaju od čega živjeti, imamo samo državne institucije, a kako nemamo privrede, i više je neće biti kao prije 20-ak godina kada je ovdje radilo 13 tvornica, mnogi se teško s time mire. Mislim kako je projekt Cerovačke pećine jedan od onih koji može biti pokretač razvoja eko turizma, iznajmljivanja smještajnih kapaciteta, ali i prodaje poljoprivrednih proizvoda. Ovo je prilika za cjelogodišnji turizam, a vjerujem kako imamo i potencijala za drvoprerađivačku industriju, optimistična je Nataša Turbić, koja nam je na kraju susreta naglasila kako nikada nije razmišljala o tome da, unatoč tome što je i sama bila nezaposlena, ode iz Gračaca i živi negdje drugdje.