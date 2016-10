Ministar policije ujedinio vlast i oporbu u Zadru

Foto: Vedran SITNICA

Jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća obilježilo je pitanje ukidanja Policijske uprave zadarske. Svi su bili suglasni da se tome protive, ali tijekom nekoliko stanki i pokušaja usuglašavanja, nisu se mogli usuglasiti kako će se usprotiviti prema višim instancama.

Prvo je Antun Novoselović (SDP) rekao da Klub SDP-a hitno saziva tematsku sjednicu, a potom je i Elvira Sterle (HDZ) zatražila stanku da se sastanu svi predstavnici klubova i nađu konsenzus o istupanju gradske uprave protiv odlaske PU zadarske u Split. No ni nakon nekoliko pokušaja, konsenzus nisu pronašli pa je zamjenik predsjednika vijeća, Dražen Grgurević, dao sat vremena da svaki Klub zastupnika, odnosno svaka lista napiše svoj prijedlog koji će se onda staviti na glasanje.

Tijekom Aktualnog sata, Marko Pupić-Bakrač (AM) je rekao da su francuski investitori zainteresirani za projekt Vrata Zadra, a da javnost o tome ništa ne zna.

- Zdravko Livaković investitorima šalje poruke da se nijedna lopata u gradu neće zakopati bez njegova odobrenja. Odakle njemu, nakon puste istrage i optužnice protiv njega, tolika moć da ucjenjuje investitore? Je li mu to nagrada za šutnju u istražnom postupku, upitao je Pupić-Bakrač, dodavši i da je vidio Kalmetino plovilo vezano na gatu marine na Puntamici u vlasništvu Dogus grupe te da je to još jedan dokaz o njegovom "dealu" s Turcima.

- Stvarno ne znam više bih li odgovarao na ovo ili ne... Da, razgovarao sam s francuskim investitorima, bilo je tu još 15 ljudi. Primio sam ih službeno, saslušao njihove želje i volio bih da investiraju u taj projekt. Vi i kolega Rubeša ste imali sastanak s ljudima koji ih zastupaju u Zadru u kafiću. Vi, koji sve druge prozivate, vi radite ispod žita, ja sam barem transparentan, rekao je Kalmeta, na što je Rubeša iz klupe doviknuo: "Nisam, majke mi".

- Što se tiče Livakovića, to je jedna bljuvotina. Tako bih i ja mogao pitati zašto su piloti Lufthanse spavali kod vas kad vam je žena bila direktorica Zračne luke, ali ne spuštam se na to. A za lučicu na Puntamici imamo i suglasnost Mjesnog odbora, suglasnost je dalo i Gradsko vijeće i bit će to lijepa marina, za razliku od sadašnjeg stanja, rekao je Kalmeta.

No Pupić-Bakrač je replicirao da su turski investitori izbacili arhitekta Nikolu Bašića iz projekta Maraska, a Livakovića proglasili glavnim konzultantom.

- Tko bi mijenjao jednog svjetski poznatog arhitekta Bašića za Livakovića? Ali s njime su nakon 18 dana dobili DPU, nemaju više problema s konzervatorima, nabrajao je Pupić-Bakrač.

Kalmeta je rekao da sve to potpuno odbacuje.

- Imam ja i dokumente sa Zračne luke, ali nije to moj stil. To je vaša životna misija da prijavljujete, ja neću. Bog neka sudi, rekao je Kalmeta.

- Ako Bog bude sudio, teško će vam biti, dobacio je Pupić-Bakrač.

Gradonačelnik je, već tradicionalno, imao i prepucavanje sa Sabinom Glasovac koje je počelo s njenim pitanjem, zašto je unutarnja revizija već tri mjeseca u tvrtki Nasadi?

- Na prošloj sjednici je Irena Dragić otkrila da je direktor Lenko Ugrinić sebi i svojoj suradnici mimo liste prioriteta, po povlaštenim cijenama kupio grobove. Niste tražili njegovu odgovornost, nego samo poslali unutarnju reviziju koja je još tamo, rekla je Glasovac.

Kalmeta je prvo čestitao vijećnici Glasovac što je izabrana u Hrvatski sabor i čudio se što nije na tamošnjoj važnoj sjednici s obzirom da od Hrvatskog sabora dobiva plaću.

- Isto kao i Marko Pupić-Bakrač, koji radi u inspekciji, a radi sve samo ne to. Ali nema više zaštitnika SDP-ovih da vas štite. Nema nema više zaštitnika vaših pa će sad drugačije stvari funkcionirati. Imam ja i fotografije gdje ste vi i Rubeša, govorio je Kalmeta, a potpredsjednica Vijeća Omerka Šarić-Frantin upozoravala ga je da će prekinuti sjednicu ako ne prestane. Odgovorio je da će dostaviti izvješće revizije i očitovanje direktora pa će vidjeti da to nije istina.

Glasovac je istaknula da je Ugrinić za istom tom govornicom priznao da je kupio grobnice.

- Govorilo se i o zlouporabi položaja, da je zaposlio u Nasadima 25-30 ljudi, da je zaposlio svoje sinove, jednog u Vodovod, jednog u Čistoću i da je uzvratio usluge direktorima Čistoće i Vodovoda, zaposlivši njihove nećake, rođake i prijatelje. Nije čudo što mladi bježe iz ovog grada jer za njih ovdje nema mjesta kraj svih direktora, rođaka i sinova, rekla je Glasovac.

Kalmeta je rekao da je ona najbolji primjer zapošljavanja u ovom gradu.

- Došli ste ovdje na studij, i ovaj grad protiv kojeg stalno nešto pljujete, čak i u Saboru, a taj grad vam je omogućio da se zaposlite kao jedna članica SDP-a. Još ste došli i do Hrvatskog sabora. Kako je to moguće, ako se u Zadru tako zapošljava kako vi tvrdite, pitao je Kalmeta.

- Ti si pokrao ovaj grad. Na grobovima zarađujete, sram vas bilo, doviknuo mu je Novoselović iz klupe.

- Kao da ste mi vi što omogućili, samo ste mi onemogućavali, rekla je Glasovac.

- I vaš je šef optuživao bez dokaza i vidimo gdje je završio. Nema ga više, govorio je Kalmeta, nakon čega mu je Šarić-Frantin izrekla opomenu, uzela riječ te proglasila stanku.