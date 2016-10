Online kupnja zimskih guma je povoljnija!

Auto Hrvatska je lansirala novu online trgovinu u kojoj do 18. studenog ili do isteka zaliha nudi zimske gume s dodatnih 10% popusta na plaćanje Mastercard ili Maestro karticama na već snižene web cijene

Stigla je jesen, a s njome i vrijeme za pripremu vašeg automobila za nadolazeću zimu i zimske uvjete na cestama. Kako bi ona protekla što jednostavnije i povoljnije, pobrinula se Auto Hrvatska lansiranjem novog web shopa koji, osim pristupačnih cijena, nudi i posebnu pogodnost pa će svaki kupac, plaćanjem Mastercard ili Maestro karticama, ostvariti dodatni popust od čak 10% za kupnju guma na već snižene web cijene - i to jednostavno, brzo, povoljno i iz kućnog naslonjača!

Zakonski rok za zamjenu ljetnih guma zimskima je 15. studeni, zato priuštite svom vozilu nove zimske gume. Vozite bezbrižno i sigurno te iskoristite dodatni popust od 10% na plaćanje Mastercard i Maestro karticama na već akcijske cijene u web shopu Auto Hrvatske. Popust se odnosi i na plaćanje na rate, a može se ostvariti do 18. studenog ili do isteka zaliha. Uz sve to, Auto Hrvatska web shop vam nudi i uslugu ugradnje guma i rezervacije termina ugradnje te hotel za gume, na 50 lokacija u Hrvatskoj.

Auto Hrvatska web trgovina dostupna je na http://www.autohrvatska.hr/automobili/gume.