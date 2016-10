Timska igra, fizička priprema i veliko srce

Budimo iskreni, neka digne ruku onaj tko je, nakon domaćeg poraza od Crvene zvezde (-37) i gostujućeg od Cedevite (-58) mislio da košarkaški Zadra mogu dobiti pet utakmica zaredom. Sada, kada smo ustanovili da vas je jako malo, možemo reći da su Ante Matulović i njegovi igrači priredili vrlo ugodno iznenađenje. Spomenuti porazi će, jasno, ostati zabilježeni u knjigama, naročito onaj zagrebački, ali od prošlosti se ne živi. Mnogo je važnije da je zadarska momčad nakon toga pokazala karakter i savladala niz vrlo neugodnih protivnika. Počevši od Kvarnera u Rijeci, bez pogođene trice (0-18) i uz deset promašenih penala, preko Šibenika i MZT-a u razmaku od dva dana pa Mega Leksa i Zagreba unutar manje od 24 sata. Podvučeno, Zadar je nakon šest kola ABA lige u zlatnoj sredini s omjerom 3-3, a nakon tri kola prvenstva Hrvatske na vrhu s maksimalnih 3-0. Možemo primijetiti i da 3-3 u regionalnom natjecanju ima i mega momčad Cedevite i uzalud joj čak 146 poena bolja koš razlika od Zadra. Broje se bodovi.

Pobjednička formula

Na stranu dva rezultatska debakla, Zadrani mogu biti sasvim zadovoljni načinom na koji su odradili vatreno otvaranje sezone, u kojemu su imali čak sedam utakmica u 17 dana pa, nakon pet dana odmora, još dvije utakmice u dva dana. I to uza sve probleme koji su ih pratili, od ozljede kapetana Lovre Bašića do nemogućnosti registracije Igora Marića i Maja Kovačevića. Bez njih trojice, koji su trebali igrati itekako važnu ulogu, ali i velikim dijelom bez Ivana Ramljaka i Ivana Vraneša, koji su premijeru imali tek protiv MZT-a, odnosno Mega Leksa, kada su i pokazali koliko znače momčadi, Matulović je pronašao pobjednički recept. Ni izostanak Borisa Baraća, čovjeka iz udarne postave, u posljednje dvije utakmice, nije poremetio ritam. Koja je, dakle, pobjednička formula?

Prije svega timska igra. Obično momčadi, koje u prijelaznom razdoblju dožive toliko izmjena kao Zadar ovog ljeta, na početku sezone izgledaju poprilično neuigrano. Zadar je u sezonu krenuo sa posve novom petorkom, iz koje su se poznavali samo Ivan Marinković i Boris Barać, ali vrlo brzo je pronađena prava kemija. Lovro Mazalin je počeo pokazivati zašto ga se prije koju godinu smatralo ponajvećim hrvatskim talentom, Mislav Brzoja se silno trudi, iako još uvijek nije pronašao pravi napadački ritam (šut kaska, ali zato asistencija ne manjka), a o Jakovu Vladoviću je sve već rečeno - pravi vođa na parketu. Ivan Marinković je potpuno eksplodirao i statistički je najbolji igrač Zadra, a u sve boljoj formi je i borbeni Kristijan Krajina. Uz Baraća, Vraneša i Ramljaka pa još kada se vrati Bašić (ne prije prosinca) i ako bi se uspio registrirati Kovačević, mogli bismo pričati o sasvim respektabilnom sastavu. A za očekivati je da bi uskoro u A-1 ligi koju minutu više trebali dobiti i mlađi igrači.

Želja i energija

Drugi faktor, bez kojega Zadrani ne bi bili tu gdje jesu je - srce. Ono što je u subotu napravio Ivan Vraneš, kada je odlučio zaigrati na vlastitu odgovornost samo da pomogne momčadi, doista je vrijedno divljenja. Energija i želja s kojom je taj mladić ulazio u svaki duel, iako prije toga više od mjesec dana nije trenirao s momčadi, nešto je što se ne viđa svaki dan. A kada imate jednog takvog u momčadi, onda je normalno da se i svi ostali "bacaju na glavu". Ovaj Zadar obrambeno ima svojih mana, ali što se borbenosti tiče teško je nekome pronaći zamjerku.

Treći faktor, kojega svakako treba istaknuti je - fizička sprema. Jer ako su igrači "preživjeli" ovaj ludi ritam utakmica, od kojih su veći dio odigrali u punoj minutaži i pritom vezali pet pobjeda, to znači da su kondicijski na zavidnoj razini. Dvoboj protiv Zagreba, u kojemu je Zadar izronio iz dvoznamenkastog zaostatka u veliku prednost, možda najbolje svjedoči o tome. I to svega dvadesetak sati nakon itekako iscrpljujuće bitke s Mega Leksom, skupinom fizički vrlo moćnih mladića. Nije bez razloga urednik naše sportske rubrike Drago Bajković ljetos kazao: "Najveće pojačanje Zadra je Jure Šango." Doista, svi su igrači energetski na vrlo visokom nivou i velik dio zasluga za to ide kondicijskom treneru. A uspiju li to zadržati, uz uvjet da ih zaobiđu ozljede, mogu se nadati još boljim rezultatima. Sljedeći izazov očekuje ih u petak i to vrlo zanimljiv. Zadar gostuje u Novom Mestu kod Krke, koja je u prošlom kolu pobijedila Cedevitu u Zagrebu s 82:83, košem u posljednjoj sekundi kojega vrijedi pogledati. Bit će to novi ispit zrelosti za Matulovićevu momčad, koja još čeka na prvu gostujuću pobjedu u ABA ligi.