Dundović donio prevagu ražanačkom HDZ-u

Foto: Branko BOŽIĆ

Na samom početku nastavljene sjednice Općinskog vijeća Ražanca, koja, kao što je poznato, zbog nedostatka kvoruma nije održana 16. studenog, već u srijedu navečer, nezavisni vijećnik s liste HSP AS-a Ante Dundović Đuđo iz Radovina obznanio je kako je prešao u redove HDZ-a te kako je on od sada vijećnik te stranke, a da to prethodno nije prošlo nikakvu proceduru.

Ovim potezom Dundovića promijenio se omjer snaga u OV-u na način da sada HDZ ima većinu od sedam, a HSP AS s nezavisnim vijećnicima, šest vijećnika. Po onome što se moglo primijetiti, potez Dundovića je u određenoj mjeri iznenadio ne samo njegove dojučerašnje kolege vijećnike već i predsjednika Vladimira Kovačevića kao i načelnika Nikolu Miletića, članove HSP AS.

Inače, sjednica je održana u krnjem sastavu s osmoricom nazočnih vijećnika, ali za razliku od nekih prijašnjih, u mirnom i tolerantnom ozračju te u jednoglasnom prihvaćanju svih točaka dnevnog reda što je prizor koji se davno nije zapazio u ražanačkoj općinskoj vijećnici.

Vijeće je nakon provedenog javnog natječaja za ravnateljicu Dječjeg vrtića potvrdilo Martinu Bljajić koja je tu dužnost od otvorenja vrtića do ove sjednice obavljala u svojstvu vršiteljice dužnosti.

Utvrđene su i prihvaćene i cijene iznosa boravka djece u vrtiću na način da će se za desetosatni cjelodnevni program morati izdvojiti 600 kuna po djetetu, a za petosatni 400 kuna. Za djecu koja nemaju prebivalište u općini Ražanac cijena je 900 odnosno 600 kuna. Sjednica je okončana prihvaćanjem odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Općinske knjižnice Jurja Barakovića u Ražancu.

Vezano za potez nezavisnog vijećnika Ante Dundovića Đuđe o prelasku u redove HDZ-a oglasio se povjerenik te stranke za Općinu Ražanac dr. Nediljko Jović.

- Gospodin Dundović tijekom srijede samovoljno je otišao u stranačke prostorije u Zadru gdje je popunio pristupnicu. On nije službeni član stranke jer je zaobišao proceduru to jest o njegovom prijemu najprije je morao raspravljati temeljni ogranak Radovin, a potom i općinska organizacija sa mnom kao povjerenikom na čelu. To što je on učinio na Vijeću je njegova samovolja i mi ne stojimo iza toga, on službeno nije član naše stranke, rezolutan je dr. Nediljko Jović.