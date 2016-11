Zadrani s 13 sati leta i bačenih 150 tona vode impresionirali Izraelce

Posade dvaju kanadera 93. zrakoplovne baze Zemunik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, koje od petka sudjeluju u gašenju velikih požara u Izraelu posjetio je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Tom je prigodom Netanyahu izrazio zahvalnost Republici Hrvatskoj na brzom odgovoru na poziv za pomoć. Također, zahvalio se i na brzom dolasku protupožarnih snaga Republike Hrvatske u Izrael te uključivanju u gašenje požara.

- Požari oko Haife i Mount of Jerusalema izbijaju jedan za drugim, a uvjeti za gašenje su izuzetno teški, stoga je brza reakcija i sposobnost rada od zore do sumraka izazvala oduševljenje i veliku zahvalnost naroda Izraela i njihove Vlade, istaknuo je pukovnik Davor Turković.

U razgovoru s pukovnikom Turkovićem Netanyahua su zanimale mogućnosti gašenja požara iz zraka na zahvaćenim zgradama, no Turković mu je odgovorio kako bi to bio veliki rizik te da bi posao bolje odradile zemaljske snage. Djelovanje kanadera, kako je pojasnio iskusni hrvatski pukovnik, moglo bi dovesti do pucanja stakala i sl., ali naglasio je kako bi hrabri hrvatski piloti sigurno djelovali i po zgradama ako bi izravno bili ugroženi ljudski životi. Benjamin Netanyahu izrazio je želju da sjedne u kokpit kanadera, ali i da sazna koliko je koštao jedan takav zrakoplov.

Odluku o pružanju humanitarne pomoći Državi Izrael u gašenju požara donijela je Vlada RH 23. studenog 2016., a na prijedlog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio pomoć. Uz dva aviona u Izrael je 24. studenog 2016. odletjelo 14 članova posade i zrakoplovno tehničkog osoblja predvođeno kapetanima pukovnicima Davorom Turkovićem i Goranom Vlahovićem te bojnicima Tomislavom Slavicom i Željkom Žugajem. Posada je smještena u vojnoj bazi Hatzor u središnjem Izraelu koja se nalazi u blizini planinskih područja u kojima bjesne veliki šumski požari.

Zapovjednik PP eskadrile i hrvatskih snaga u Izraelu, pukovnik Davor Turković rekao je da njegovi piloti i tehničko osoblje žele iskoristiti svaki trenutak dana u gašenju požara koji su brojni.

- Svugdje osjećamo toplinu i zahvalnost izraelskog naroda za pomoć koju pružamo. Posebno su zahvalni kad vide da su naše posade neumorne i ostaju djelovati sve do sumraka, naglasio je pukovnik Turković.

Hrvatske posade su u petak provele u zraku 13 sati gaseći požare na dvije lokacije, na području Haife i Mount of Jerusalema izbacivši pritom oko 150 tona vode, a gašenje su nastavili i jučer. Unatoč otežanim uvjetima uzimanja vode na otvorenom Sredozemnom moru, kao i jakim vjetrovima, posade ulažu maksimalne napore kako bi požarišta čim prije stavili pod nadzor i zaustavili njihovo daljnje širenje.