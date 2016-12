Djedica stigao na motoru

Foto: Branko BOŽIĆ

Centralni Bokanjački mjesni trg Sv. Šimuna i Jude Tadeja bio je poprište lijepog predblagdanskog događaja. u organizaciji Društva Bokanjac organizirana je tradicionalna manifestacija u kojoj je Bokanjačke mališane pohodio Djed Mraz. Vječni dječji prijatelj i ljubimac u Bokanjac je nakon dugog i napornog putovanja stigao u pratnji dvadesetak zadarskih bajkera. Na centralnom trgu uz prigodne božićne napjeve koje su uz popratnu glazbu izvodio bokanjački trubadur Zoran Krizman, brojni mališani i njihovi roditelji kao i ostali mještani priredili su mu topao doček.

Ozarena lica i sijede brade, djedica se po silasku s motora najprije pozdravio sa njegovim najmlađim obožavateljima koji su ga ubrzo sa svih strana okružili a potom i sa njihovim roditeljima. Stali su zajednički pjevati a on im je ispričao i nekoliko zanimljivih priča iz svog života.

- Bilo je na putu puno sniga i bilo je teško probijati se kroz mećave, ali sam ja zahvaljujući mojim prijateljima motoristima uspio doći među vas. Hvala vam na vašim pismima što ste mi ih poslali. Bilo je mnogo različitih želja. Djedice donesi mi mobitel, laptop, računalo, brod, kuću, auto, vlak i još mnogo toga. Nisam mogao to donijeti, ali vam obećajem da ću vaše želje sigurno ispuniti dogodine. Čuo sam da ste bili dobri i da ste slušali vaše roditelje i tete u vrtiću, je li to istina?, priupitao je djedica okupljene i radosne mališane. Kad su mu to potvrdili, iz velike naprtnjače Djeda Mraza, kojeg je utjelovio Bokanjanin Slavko Rnjak Cajo, dobili su lijepe i slatke poklone.