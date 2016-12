Krist se uvijek nanovo rađa kako bi nas preporodio

Na svetkovinu rođenja Gospodinova, blagdan Božića, misno slavlje u katedrali Sv. Stošije predvodio je mons Želimir Puljić, zadarski nadbiskup. Uz njega svečanoj euharistiji su koncelebrirali fra Andrija Bilokapić i don Josip Radoica Pinčić, uz prisustvo još nekoliko svećenika.

Zadarska katedrala bila je do kraja ispunjena, a crkvom su odzvanjali božićni napjevi. U svojoj homiliji mons Puljić je kazao kako se u djetetu Isusu dogodio Božji dar ljudima, vremenima i svim narodima.

- Bog je, dakle, osobno radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa. Na to nas vizualno podsjećaju jelke i jaslice koje smo postavili po našim domovima i crkvama. Zadar je ove godine imao izložbu Krakovske jaslice u Gradskoj loži. U prigodi otvaranja izložbe ravnatelj Povijesnog muzeja iz Krakova Michal Niezabitowski u svom kratkom obraćanju ustvrdio je kako njegovi sugrađani vjeruju da se Isus rodio u Krakovu. Pritom je pogledao prema meni i s umilnim glasom rekao kako se nada da ja u svezi s time neću imati određenih zamjerki. Kad su i mene pozvali reći prigodno slovo, izrazio sam radost što smo preko božićnih uradaka povezani s rodnom biskupijom dragog nam pape, svetog Ivana Pavla II. i dodao kako uz ono Isusovo povijesno rođenje u Betlehemu prihvaćam izjavu gospodina Mihala da se Isus rodio i u Krakovu. Jer, uzorci jaslica, obilježeni patriotskim, vjerskim i umjetničkim datostima, pokazuju ne samo poljsku božićnu tradiciju, već i dubinu vjere koja se u tom narodu dobro utjelovila i kulturu stvorila. Stoga, ako se Krist nanovo ne rodi u našim dušama, narodu i obiteljima, njegovo povijesno rođenje u Betlehemu ostat će događaj koji se pamti i prepričava, istaknuo je nadbiskup navodeći kako on nije došao samo zato da se o njemu samo priča i pripovijeda, već da se iznova u nama i kod nas rodi i sve nas preporodi.

- I kad god razmišljamo o čudesnom otajstvu Božjeg silaska na ovu zemlju, vjerom prepoznajemo u malom djetetu Božjeg Sina Isusa Krista. Nedokučiva tajna Božjega promisla budi u nama čežnju za nebeskim dobrima. Braćo i sestre u Kristu! Mi ćemo ovih dana pjevati u crkvama i po našim domovima drage nam božićne pjesme i razmišljati o tom neobičnom događaju. No, Isus koji je prije 2016 godina na zemlju sišao, utjelovio se i čovjekom postao, želi nam se iznova pridružiti. Želi nas pohoditi, blagosloviti i priključiti se našem obiteljskom zajedništvu.

On i ove godine poput tihog lahora hoda ulicama naših gradova i sela. Zove nas i traži. Kuca na vrata naših srdaca i domova. I nosi darove blagoslova i mira. Hoćemo li ga moći čuti od velikih briga kojima smo obuzeti i buke koja vlada oko nas? Hoćemo li čuti nebesku pjesmu radosti kojom anđeli veličaju i slave Boga i objavljuju mir ljudima na zemlji?! Predviđena četiri tjedna došašća bilo je pogodno vrijeme pripraviti sebe i svoje kako Isusa primiti i ugostiti u našoj sredini. To je ujedno prikladan trenutak zamoliti ga neka se i ove godine navrati kako bi čuo naš molitveni vapaj i osjetio da je on, doista, mir i čežnja duše naše, istaknuo je nadbiskup.

- "Bog se utjelovio u ljudskoj povijesti jer se raduje čovjeku", govorio je sveti Ivan Pavao II. Bog se raduje čovjeku. Kako je to lijepo i utješno. U ozračju ove utješne istine i spoznaje upućujem svima svoju božićnu čestitku, zaključio je u svojoj homiliji nadbiskup Puljić.