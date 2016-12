Ramljak stavio točku na i (FOTOGALERIJA)

Foto: Zvonko KUCELIN

Velika je to drama na kraju bila. Zadar je došao do još jedne pobjede u ABA ligi, do značajne pobjede, sa suparnikom koji spada među četiri najbolja sudionika ovoga natjecanja. Na kraju je bilo 'na vagi', na jednoj strani lopta neće, na drugoj hoće... Zadrani su, ipak, bili s(p)retniji, a nekako se namjestilo da Ivan Ramljak bude čovjek koji će uhvatiti loptu nakon Williamsova promašaja poslije čega je Savović nad njim napravio prekršaj. Od dva slobodna bacanja Ramljak je pogodio jedno, za 78:76 i čiča, miča, završila je priča.

Ramljak je, valja reći, i prije toga imao jednu osvojenu loptu, koju je s druge strane izgubio Klassen na 77:76. Šteta da je Brzoja isto tako tu loptu izgubio (bila je to 17. zadarska izgubljena), pa je Budućnost imala minutu odmora. Opet, Zadar treba biti itekako zadovoljan što je do kraja bio u prilici za pobjedu. Druga i treća četvrtina prošle su u nastojanjima Zadra da se održi na površini. Budućnost je znatno podigla intenzitet svoje igre još tamo od kraja prve četvrtine nakon koje je domaćin imao pomalo nestvarnih 28:13. Znajući dobro da je Zadar znatno deficitaran u broju igrača u odnosu na njih, Podgoričani su igru činili sve tvrđom, išlo se u gusto, počeli su i hitrije letjeti parketom, pucati sa svih pozicija i činiti svašta drugo da se Zadar što više pogubi. Nije to bilo jednostavno izdržavati, ponajmanje u psihičkom segmentu jer je poslije izražene prednosti rezultat u danom trenutku počeo kopnjeti i Budućnost je vratila ritam koji njoj odgovara. Unatoč nizu pogrešaka i promašaja Zadrani su nekako izdržali i sva je sreća da je Mazalin zabio nakon što je u početku zadnje četvrtine Savović postavio 65:68. Ključna je stvar bila ne izgubiti glavu posve, tu se pojavio smireni Krajina s pet uzastopnih poena (2+2+1), a korisna je bila i Baraćeva trica kao odgovor na suparničku. Tu utakmica potpuno zapetljala u neizvjesnu završnicu gdje nije bilo sigurno koga će sreća poljubiti, koga neće. I Zadar i Budućnost imali su svoje propuste i slabosti, pucali su živci, no Zadrani su pronašli način kako će doći do pobjede.

Zasluženo, lijepo i korisno...

ZADAR - BUDUĆNOST 78:76

(28:13, 19:27, 16:23, 15:13)

ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 3 000. Suci: Radović (Hrvatska), Belošević (Srbija), Mitrovski (Makedonija)

ZADAR: Vraneš 1 (1-2), Jelenković, Krajina 11 (5-6), Špaleta, Brzoja 4, Marinković 22 (0-2), Tomas, Barać 9, Ramljak 14 (1-4), Vrkić, Mazalin 17 (4-6)

BUDUĆNOST: Reynolds 8, Williams 11 (2-2), Su. Šehović 11, James 2, Subotić 11 (1-1), Se. Šehović 21 (3-4), Gordić 4, Ilić 4, Savović 2 (2-2), Nikolić 2, Popović

Slobodna bacanja - Zadar 11-20, 55%; Budućnost 8-11, 73%

Šut za dva poena - Zadar 26-40, 65%; budućnost 22-39, 56%

Šut za tri poena - Zadar 5-18, 28% (Ramljak 3, Barać, Mazalin); Budućnost 8-21, 38% (Su. Šehović 3, Reynolds 2, Se. Šehović 2, Williams)

Skokovi - Zadar 23 +6; Budućnost 22 + 6

Osobne pogreške - Zadar 18; Budućnost 23

Isključenje Branka Skroče Zbog prigovora sucima u zadnjoj je četvrtini sportski direktor Branko Skroče zaradio isključenje. Sudački tercet smatrao je da je Skroče prekoračio granice podnošljivoga ponašanja jer je dosta često imao primjedbe, ponekad i posve opravdane, na njihove odluke.