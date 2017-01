Dok ga je majka oralno zadovoljavala, dodirivao kćer na stražnjem sjedalu

Ženi sa zadarskog područja koja je s partnerom za seks optužena za kazneno djelo okarakterizirano kao trgovanje ljudima na štetu njezine malodobne kćeri, sudit će se na šibenskom Županijskom sudu, a optužbu u tom slučaju zastupat će zadarsko Županijsko odvjetništvo, koje je protiv njih podiglo optužnicu još u rujnu prošle godine.

Odlučilo je tako vijeće Vrhovnog suda RH nakon što je od predsjednika vijeća Županijskog suda u Zadru zaprimilo prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti na drugi sud.

Svi zadarski suci već radili na slučaju

- Predsjednik vijeća Županijskog suda u Zadru dostavio je prijedlog da se za suđenje u kaznenom predmetu protiv optužene B.B. i optuženog Ž.Š. zbog kaznenog djela iz članka 106., stavka 3. Kaznenog zakona u povodu optužnice Županijskog državnog odvjetništva od 14. rujna 2016. godine, odredi drugi stvarno nadležan sud. U prijedlogu se navodi da taj sud iz objektivnih razloga nije u mogućnosti suditi optuženicima u prvom stupnju, jer su svi suci tog suda isključeni zbog sudjelovanja u radu na predmetu u predkaznenom postupku, odnosno u postupku ispitivanja optužnice, stoji u obrazloženju Vrhovnog suda koje potpisuje predsjednica vijeća Senka Klarić-Baranović.

Optužnica protiv monstruozne majke i njezina partnera za seks, koja je u međuvremenu bila preinačena u smislu pravne kvalifikacije kaznenog djela, nije dostupna za javnost zbog zaštite malodobne žrtve. Dvojac je uhićen u srpnju prošle godine nakon što su zatečeni na djelu. Ova promiskuitetna majka oralno je zadovoljavala muškarca u automobilu, dok je njezina malodobna kći sjedila na stražnjem sjedalu pa je muškarac tu priliku iskoristio i dodirivao ju. Nažalost, ova majka je sličnim situacijama dijete izlagala i u njenoj mlađoj dobi.

Kazne i do 15 godina zatvora

U opisu ovog kaznenog djela, članku 1., stoji da tko uporabom sile ili prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zloporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanjem ili primanjem novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima osobu ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom radi iskorištavanja njezina rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezina iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju... kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. No u stavku 3. koji se dvojcu stavlja na teret stoji: "Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovog zakona počinjeno prema djetetu... počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do 15 godina".