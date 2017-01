Eurowings pojačava veze Njemačke sa Zadrom

Ministar Cappelli susreo se danas u Zagrebu s predstavnicima njemačke niskotarifne zrakoplovne tvrtke Eurowings i razgovarao o širenju njihova poslovanja u Hrvatskoj. Eurowings, koji preuzima operacije od Germanwingsa, tvrtka je kći njemačke Lufthanse i u 2017. godini znatno će pojačati operacije prema hrvatskim zračnim lukama, tako što će uvesti nove linije, povećati broj postojećih i produžiti sezonu letenja, izvijestili su iz ministarstva.

Tako će na primjer prema ZL Rijeka uvesti veliki broj novih rotacija. Pojačat će se linije iz Berlina (ZL Tegel), koja će početi s prometom dva tjedna ranije, a završiti četiri tjedna kasnije u odnosu na 2016. godinu. I linija prema Düsseldorfu će početi s prometom četiri tjedna ranije, a linija iz Hamburga počet će s dvije rotacije tjedno već u svibnju i trajati do listopada.

Eurowings uvodi i letove iz Münchena prema ZL Pula i ZL Zadar, tri puta tjedno od ožujka do listopada. Kako do sada iz njega nije bilo letova Eurowingsa/Germanwingsa, uvođenjem novih veza stvara se prava jaka low coast ponuda iz bavarskog glavnog grada. Osim toga, Eurowings otvara liniju iz Düsseldorfa za Pulu i proširuje sezonu leta iz Berlina i Stuttgarta od travnja do listopada. Uz to, Eurowings od travnja do listopada počinje letjeti iz Beča za Zadar.

Prema ZL Split Eurowings pojačava liniju iz Düsseldorfa uvođenjem dodatne operacije, pa se tako uz letove utorkom, četvrtkom i subotom uvodi i nedjelja. U visokoj sezoni uvode se još dvije tjedne rotacije pa će tako Split biti povezan s Düsseldorfom svaki dan osim srijede.

Eurowings od svibnja uvodi izravnu liniju Osijek-Stuttgart dva puta tjedno koja bi trebala prometovati do listopada.

- Upravo širenje sezone letova je naš cilj kako bismo produljili turističku sezonu i to je ono na što ćemo staviti naglasak u budućnosti. Posebno me raduje uvođenje linije za Osijek, jer je to preduvjet za snažniji turistički promet i prema našem kontinentu na čijoj promociji vrlo intenzivno radimo ove godine. Vjerujem kako će nas do kraja ove godine na kontinentu čekati velike promjene što se tiče i turističkog prometa i razvoja turizma, naglasio je ministar, Cappelli posebno istaknuvši da ga raduje povećanje sjedala za Pulu iz Njemačke od čak 120 posto u odnosu na prošlu godinu.

Sljedeći sastanak ministar Cappelli s Eurowingsom održati će u ožujku tijekom turističkog sajma ITB u Berlinu, gdje će se susresti s rukovodstvom tvrtke s kojima će razgovarati o promociji i eventualnim novim direktnim vezama iz zračnih luka na istoku Njemačke te i iz zračnih luka izvan Njemačke.