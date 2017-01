Mačka joj uzeli, sterilizirali ga i - udomili

Mačak Cezar ima pet godina i često izlazi vani. Nestao je u studenom lani, nakon jednog izlaska izgubio mu se svaki trag.

- Naišla sam pukim slučajem na Facebooku na stranicu Kastriranje i udomljavanje maca Zadar, vidjela fotografiju Cezara i ostala u šoku. Klinci i ja smo bili presretni vidjevši da je živ. Odmah sam ih kontaktirala i obavijestila da je to moj mačak, ali dobila sam odgovor, zapravo nekoliko njih, od kojih ni danas ne razumijem čime se ta anonimna grupa sa Facebooka bavi, počinje priču Samanta Stepčić.

- Cezara su kastrirali i udomili! Na moje javljanje su me uvjeravali da nije riječ o mom mačku, no fotografije ne lažu, pa su me informirali da će kontakt novih vlasnika ustupiti jedino ukoliko oni to žele. Potom se više nisu javili, a na molbu da ga vidim nisu ni odgovorili.

Uhvati - steriliziraj - vrati?

Objavila sam post na njihovoj stranici, gdje su mi u komentar napisali da sam imala 15 dana da im se javim. Nisam do jučer znala da ta stranica uopće postoji, a kamoli da su mi uzeli mačka, obavili medicinski zahvat trajnih posljedica i dali ga nekom drugom. Inzistirala sam da ga vrate, a oni su mi odgovorili da novi udomitelji, citiram, ne žele razgovarati. Izbrisali su svu komunikaciju, komentare i blokirali me na toj stranici, priča Stepčić.

U opisu stranice, na kojoj nije istaknuta adresa ni broj telefona, stoji: "Stranica je dio projekta "Uhvati - steriliziraj - vrati" kojemu je cilj smanjenje broja tzv. uličnih maca, čime se spriječava nekontrolirano razmnožavanje mačaka, te se sprječavaju nepotrebna patnja, bolesti i zaraze među mačjom populacijom. Sve mace će se veterinarski obraditi, te vratiti na svoja prvotna hranilišta. Projekt se financira isključivo od donacija, stoga je svaka pomoć dobrodošla".

- Cezara smo tražili po kvartu, a ne po Facebooku. On je sasvim poseban mačak, okotio se duplo veći od ostalih, ima lijepu dugu dlaku i nije ni čudo da ga je netko htio udomiti... Ali on je naš mačak. Kad sam ga u listopadu vodila kod veterinara zbog problema sa zubima, pitala sam bismo li ga trebali sterilizirati, ali i veterinar je rekao - neka ga. Cezara svi znaju, šeta od Maraske, gdje živimo, do Branimira, gdje su mi prijatelji koji ga također hrane i brinu o njemu dok nije kući, kaže Stepčić.

"Lijepe" udomljavaju, "ružne" vraćaju?

- Tako ćete na kraju uhvatiti nečiju mačku mrežom i kastrirati je, nemaju sve mačke ogrlicu koje šetaju vani!, napisao je jedan čovjek u komentaru Facebook stranice.

Poslali smo poruku na Facebook stranici, ali do zaključenja ovog broja do odgovora nismo uspjeli doći.

- Želim svog mačka natrag. I što ovo sve znači? Lijepog i dugodlakog mačka su udomili, a druge, 'obične', koje su na svoju inicijativu pokupili iz raznih dvorišta, su kastrirali i vratili nazad na ulicu. Nitko nema pravo nečiju životinju uzeti, na njoj obaviti medicinski zahvat i dati je nekom drugom, a kad im se javiš blokirati te i prekinuti komunikaciju, zaključuje Stepčić.