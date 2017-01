Nema opravdanja, pobjeda je jedina opcija

Foto: Vedran SITNICA

Utakmica sezone. Ili barem jedna od njih. Slobodno se tako može nazvati današnji dvoboj u Šibeniku, gdje će Zadar tražiti nužne bodove koji bi momčad Nevena Plantaka gurnuli u priliku da se bore za plasman u vrh A-1 lige. Jer trenutno su daleko od toga. Protivnik je GKK Šibenik, protivnik koji (za sada) ima jednu od boljih sezone u hrvatskom prvenstvu i koji je skupio sasvim dobar roster za ovaj rang natjecanja. Omjer 11:3 i treće mjesto na ljestvici, ispred svih ABA ligaša dovoljno govori da se radi o vrlo dobroj momčadi. S druge strane Zadrani su na omjeru 8:5, dakle miljama daleko od željene i realne pozicije. No, za proći milje, uvijek treba učiniti prvi korak. A taj prvi korak je današnja pobjeda u Šibeniku.

- Svakako da će to biti teška i zahtjevna utakmica, pravi susjedski derbi. Šibenčani su šuterski jako moćna ekipa. Čak osmorica njihovih igrača mogu pogoditi izvana, a imaju i jako dobar postotak za tri poena. Petorka Petani, Siriščević, Badžim, Halilović i Ivanov djeluje jako moćno, a imaju i nekoliko dobrih igrača koji uskaču s klupe. - rekao je trener Zadra Neven Plantak, koji nije bio trener momčadi s Višnjika kada su ova dva sastava prvi puta se sastali i kada je Zadar na Višnjiku slavi sa 80:76. I tada se Šibenik pokazao kao kvalitetan protivnik, no sigurno je da će danas biti izuzetno motivirani.

- Sigurno nas očekuje itekako nabrijana atmosfera, ali takvih stvari se ne trebamo bojati, već nas trebaju dodatno motivirati. Smatram da smo individualno kvalitetnija momčad od Šibenika, iako i oni imaju iznimno kvalitetne pojedince. Ako ponovimo igru iz drugog poluvremena utakmice s Mega Leksom, onda se možemo nadati dobrom rezultatu.

Nije se skrivao Plantak, priznavši da je Zadar danas ipak favorit. Možda to ne bi bio prije nekoliko tjedana, ali Zadar je danas mnogo jači sastav, kojemu su se važni igrači oporavili, pravo nastupa izborio je Maj Kovačević, Ivan Ramljak je registriran za A-1 ligu, a usput je klub doveo i dva stranca kao pojačanja. Iako je Šibenik dobar, kvalitetom nije niti blizu Zadru. Ali ipak do sada Plantak nije uspio slaviti u niti jednoj gostujućoj utakmici, s pojačanjima i bez njih. I to je ono što dobrano muči Zadar već dugo vremena.

- Morat ćemo biti pravi, dati sve od sebe, jer rezultati Šibenika nisu slučajnost. Moramo dati sve od sebe da razveselimo naše navijače - zaključio je Plantak-

A Tornado će u susjedstvu ponovno biti brojan i ponovo biti odgovor na pritisak sa, sigurno, popunjenih šibenskih tribina. Svjestan je i iskusni organizator igre zadarskog sastava Jakov Vladović, da će Zadar imati veliki pritisak s tribina šibenskog Baldekina.

- Svjesni smo što nas tamo očekuje i kakva će atmosfera biti na Baldekinu. Utakmica će sigurno biti teška, Šibenik ima izuzetno kvalitetnu momčad, mnogo igrača koji su prošli i ABA ligu i sigurno nisu nezasluženo pri vrhu prvenstvene ljestvice - istaknuo je Vladović, koji ključ današnje pobjede prije svega vidi u kvalitetnoj obrani.

- Prije svega morat ćemo pripaziti na Ivanova i Halilovića u reketu. A nakon njih i na Badžima, Siriščevića, Bašića i Petanija, koji su vrlo dobri šuteri. Šibenik je vrlo kvalitetna šuterska momčad, a mi im se moramo suprostaviti kvalitetnom obranom.