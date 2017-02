Ospice mogu izazvati opasne posljedice, pa čak i smrt

Na zadarskom području posljednjih godina nije zabilježena niti jedna epidemija ospica, doznajemo u zadarskom Zavodu za javno zdravstvo gdje navode kako ta činjenica svjedoči o dobroj epidemiološkoj situaciji na području Zadarske županije kada je riječ o ovoj vrlo zaraznoj bolesti, odnosno o zadovoljavajućoj stopi procijepljenosti koja je jedini način zaštite od ospica s obzirom da protiv te bolesti nema lijeka.

Roditeljski pokret otpora cijepljenju

Iako je nedavni slučaj troje djece oboljele od ospica na splitskom području i među zadarske roditelje unio nemir, liječnici upozoravaju da je prava zaštita od bolesti upravo cijepljenje, koje na području Splita već godinama izostaje u velikom postotku, što je i rezultiralo pojavom slučajeva bolesti kod djece na tome području. Posljednjih godina u javnost je unesena bojazan kako cjepivo kod djece uzrokuje različite nuspojave, pa čak i povezanost s autizmom, te je stvoren svojevrsni roditeljski pokret otpora cijepljenju, no liječnici upozoravaju kako je riječ o bolesti koja može imati opasne posljedice, pa čak izazvati smrt.

- Ospice ili morbili prenose se kapljičnim putem, odnosno izravnim dodirom s bolesnikom, najčešće preko sluznice dišnih putova i očne spojnice, a najviše su ugrožene necijepljene osobe. U povećanom riziku od obolijevanja su i imunokompromitirane osobe neovisno o dobi, neimune trudnice, te djeca mlađa od 6 mjeseci čije majke nisu cijepljene niti su preboljele ospice prije trudnoće, ističe dr. Jagoda Šarunić-Gulan, spec. epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Inkubacija bolesti, navodi dalje dr. Šarunić-Gulan, iznosi prosječno 14 dana (7 do 18 dana), a osoba je zarazna četiri dana prije izbijanja osipa i još četiri dana nakon izbijanja osipa. Bolest se manifestira povišenom tjelesnom temperaturom, konjunktivitisom, hunjavicom, kašljem i karakterističnim makulopapuloznim osipom po koži i bukalnoj sluznici (tzv. Koplikove pjege). Od trećeg do sedmog dana bolesti izbija osip, najprije na licu, pa na trupu i ekstremitetima, nakon čega se može javiti sitno perutanje kože. Kod oboljelih od ospica mogu se razviti i komplikacije, što produljuje vrijeme oporavka, ali može dovesti i do težih zdravstvenih posljedica.

Komplikacije

- Kad je riječ o komplikacijama najčešće su upala srednjeg uha i pluća, a najteže upala srčanog mišića (miokarditis) i središnjeg živčanog sustava (najčešće encefalitis odnosno upala mozga). Komplikacije bolesti češće se javljaju u osoba mlađih od 5 i starijih od 20 godina, kaže dalje epidemiologinja Šarunić-Gulan, koja podsjeća na važnost cijepljenja djece protiv ove bolesti za koju do danas lijek nije pronađen, a svi poznati antivirusni lijekovi su nedjelotvorni na virus morbila. Stoga je od presudne važnosti održanje visoke procijepljenosti stanovništva (95 posto) jer se time bolest najuspješnije sprječava. Važno je znati i kako necijepljenjem djeteta roditelji ugrožavaju zdravlje ne samo svoje već i druge djece u okolini. Također, cijepljenjem se ne štiti samo pojedinac koji je primio cjepivo nego i cjelokupna populacija, što se naziva kolektivni imunitet.

U Hrvatskoj je obvezno cijepljenje protiv ospica, koje su u narodu poznate i pod nazivom male boginje, uvedeno 1968. godine, a prije tog vremena prosječan godišnji broj oboljelih u Hrvatskoj bio je oko 15.000, dok je posljednjih godina prosječno 4 do 5 oboljelih godišnje. U Hrvatskoj u nekim godinama uopće nije bilo oboljelih od ospica, sve do pojave epidemije manjih razmjera koja se javila početkom 2015. godine.

Napomenimo i kako morbili spadaju među najčešće zarazne bolesti u mnogim područjima svijeta i vodeći su uzrok smrti male djece među bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Kad je riječ o prednostima cijepljenja u odnosu na eventualne nuspojave cjepiva, najnovije australsko istraživanje pokazalo je da se na tisuću oboljelih od ospica razvije jedna upala mozga, te jedna upala mozga kao nuspojava na milijun cijepljenih, što dovoljno govori o važnosti cijepljenja.