Most i Akcija mladih ipak zajedno na izborima u Zadru?

Foto: Zvonko KUCELIN

Akcija mladih i Most na korak su bliže koalicijskom sporazumu za zajednički izlazak na izbore u IX. izbornoj jedinici u svibnju. Službene potvrde za to još nema, no kako neslužbeno doznajemo iz redova jedne i druge stranke, pomak naprijed u pregovorima postignut je jučer u Metkoviću. Tamo su o zajedničkoj listi za nadolazeće lokalne izbore pregovarali Marko Pupić Bakrač i Ante Rubeša (AM) s mostovcima Božom Petrovom i Nikolom Grmojom.

- Treće opcije nama su prirodni partneri. Pregovaramo i pregovarat ćemo sa svima, ali trgovanja nema, niti pregovora s HDZ-om i SDP-om. Ni prije, a ni poslije izbora. To je naš stav od početka i pri njemu ostajemo. Što se Mosta tiče, mogu potvrditi da pregovaramo s njima, rekao je Pupić Bakrač ne želeći otkrivati detalje do kud su u pregovorima stigli. Iz redova Mosta, pak, doznajemo kako je njima Marjana Botić (AM) prihvatljiva kao kandidatkinja za zadarsku gradonačelnicu. Hoće li se složiti i oko ostalih mjesta na listi, tek treba vidjeti.

Akcija mladih traži minimalno prvih pet mjesta na listi u IX. izbornoj jedinici te mostovcima nudi zamjenske mandate i ostale, niže pozicije. Boje se, kako doznajemo, "trojanskih konja" na listi i prodaje nakon izbora. Most u Zadarskoj županiji za sada nema nekih zvučnijih imena, a jednoj i drugoj opciji, koje sebe drže trećom, cilj je dobiti što više mandata. To bi im smatraju omogućilo demokratsku raspravu u gradskim i županijskim vijećnicama o važnim odlukama, umjesto unaprijed određenih, što je slučaj kad jedna politička opcija ima natpolovičnu većinu.

Mostu i Akciji mladih za postizanje konačnog dogovora preostaje još dovoljno vremena, a u prilog tezi da će na izbore sa zajedničkom listom, ide i činjenica da s odvojenim listama najvjerojatnije gube i jedni i drugi. Biračko tijelo Akcije mladih i Mosta je zapravo isto - tragači za trećom opcijom, mladi ljudi i oni željni promjena. Zadarski trojac iz Akcije mladih već je prepoznat kao treća opcija, a politički analitičari nazivaju ih i najoporbenijom strankom. Most po prvi put izlazi na lokalne izbore u IX. izbornoj jedinici.