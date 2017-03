Stranke nemaju milosti prema "solo igračima"

Slučaj Brune Esih koja je na listi HDZ-a ušla u Sabor da bi se sada kao nezavisna kandidirala za gradonačelnicu Zagreba, stavio je u prvi plan stranačku sudbinu Zlatana Hasanbegovića koji s njom dijeli desne političke stavove. Plenković je Hasanbegoviću poručio da, ukoliko javno podrži svoju istomišljenicu koja "solira" izvan HDZ-a, mora računati s time da više nema što tražiti u ovoj stranci.

Nemilost stranačke discipline nije svojstvena samo HDZ-u. Da nije dopušteno bosti se s rogatim čelništvom stranke, pokazali su i neki zadarski predizborni primjeri.

Brisanje bez saslušanja

Naime, dugogodišnji član HNS-a Živko Živković Čike izbačen je iz redova narodnjaka zbog intervjua u Zadarskom listu u kojem je kritizirao vodstvo svoje stranke. Isključen je na bizaran način: dopisom kojim ga obavještavaju da se tim intervjuom sam iščlanio, iako on tvrdi da nije imao namjeru izići iz stranke, nego joj javnom kritikom pomoći da se poboljša. Šturim, kratkim dopisom, središnjica ga je obavijestila da je izbrisan iz registra članova. Bez da ga je itko saslušao i bez ikakva stegovnog postupka pred nadležnim tijelima stranke.

Jedan od utemeljitelja HDZ-a, njezin ugledni član i omiljeni hrvatski branitelj i zapovjednik Svemir Vrsaljko, po svemu sudeći, doživjet će istu sudbinu jer je najavio kandidaturu za dogradonačelnika Benkovca na nezavisnoj listi. Javno je poručio da mu je žao što Kalmeta i Plenković nisu saslušali njegove motive zbog čega ne može ići u izbornu utrku sa svojim stranačkim kolegama. Dodao je da ne može sam izići iz HDZ-a jer je to za njega duboko emocionalno pitanje. No, iz tajništva stranke mu je odgovoreno: onoga trenutka kada službeno preda kandidaturu, bit će automatski isključen iz članstva HDZ-a.

Polovina sljedeći?

Treći slučaj, koji doduše još nije došao do izbacivanja iz stranke, jest onaj SDP-ovca Duška Polovine Lunga. Čovjek je još prije nekoliko mjeseci pisanim putem obavijestio čelništvo gradske organizacije, kao i nacionalnog predsjednika Davora Bernardića o namjeri da se kandidira za gradonačelnika Zadra. Kao član, a što je njegovo statutarno pravo, ponudio se stranci u tom svojstvu i tražio podršku. U međuvremenu, gradska je organizacija legitimno odredila drugog kandidata, Sabinu Glasovac. No, tvrdi Polovina, na svoj dopis, odnosno iskazani prijedlog, nikada nije dobio odgovor, nikada ga nitko iz stranke na tu temu nije ni kontaktirao, a kamoli razgovarao, a čak ne zna je li Gradski odbor SDP-a uopće jednom riječju razmotrio taj prijedlog, te ga odbacio. On o svemu tome, kako tvrdi, ne zna ništa.

- Znam samo da mi nitko ništa nije odgovorio, a ne znam zašto. Kao što ne znam kakav je uopće smisao kandidiranja, kada ti ne kažu niti to da su službeno odbacili tvoj prijedlog - kaže Polovina, otkrivajući kako nije isključena mogućnost da se samostalno kandidira. U tom slučaju, dakako, bit će izbačen iz SDP-a.

Bez obzira što se sve stranke vole busati u prsa tzv. unutarstranačkom demokracijom, ni jedna od njih ne tolerira "solo igrače" u vlastitim redovima. O legaliziranju frakcija da se i ne govori.