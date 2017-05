"Šestašica" Natali Kraljić publiku podigla na noge pjesmom "If i ain't got you"

Foto: Arif SITNICA Natali Kraljić iz 6. razreda osvojila je prvo mjesto na 26. Benjafestu, koji se održao u četvrtak navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u povodu obilježavanja Dana škole Osnovne škole Šimuna Kozičića Benje. Natalina interpretacija pjesme Alicie Keyes "If i ain't got you" oduševila je sve prisutne te je odnijela prvu nagradu. Drugo mjesto osvojile su sestre Anastasia i Adriana Zara Ivoš, učenice 2. i 4. razreda izvedbom pjesme "Zadarska dica". Treće mjesto osvojila je je Eva Faričić, otpjevavši pjesmu "Ljubav je sve". - Ovo je 26. Benja fest po redu koji se održava. Ovo je specifična manifestacija jer druge škole nemaju ovako dugotrajan festival na kojem djeca pjevaju, ali i vode program, rekla Iva Nimac, profesor glazbene kulture. Istaknula je kako je svih 15 izvođača glasnim pljeskom pozdravila mnogobrojna publika koja je ispunila kazalište do zadnjeg mjesta. Osim djece, publiku su u pauzi zabavljali David Ricov i grupa Kanela. Galerija slika

Piše: Anamarija Bilan