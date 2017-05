Večeras koncert sjajne splitske klape Šufit

Koncertom klape Šufit danas u 22 sata popularni zadarski lounge bar Ledana započinje s ljetnom sezonom. Ulaz je slobodan, a devet članova klape: Igor Jelaska, Jurica Nazlić, Marko Lasić, Teo Bikić, Ivan Bratinčević, Krešimir Grgić, Bruno Vučica, Teo Turk i Zdeslav Mišurac zabavljat će publiku glazbenim uspješnicama, među kojima i hitovima poput "Kako ću volit to ludo more", "More", "Ne diraj moju ljubav" i drugima. Bit će to večer nalik na onu od prošloga ljeta kada je Ledana službeno započela novu ljetnu sezonu također dalmatinskom pismom.

Prvi koraci klape Šufit počeli su na njihovom prvom javnom nastupu za Božić u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu 1992. godine. Dvije godine kasnije klapa ima svoj prvi nastup na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, a nakon toga nastavljaju u istom ritmu, skupljajući iskustvo. Klapa bilježi brojne uspješne nastupe na raznim klapskim smotrama (primjerice, nagrada na smotri klapa Skradin '96, a iste godine drugi tenor Saša Jakelić u pratnji klape osvaja Grand prix festivala zabavne glazbe Melodije hrvatskog juga- Opuzen'96 pjesmom "Ljudi o' soli". Tri godine kasnije klapa izdaje svoj prvi nosač zvuka "Dobro jutro more", nakon čega slijede još brojniji nastupi i nagrade, uključujući i osvajanje Porina 2011. godine u kategoriji najbolje klapske izvedbe. Dakako to je samo dio njihovih uspjeha, i više nego dobar jamac za odličnu zabavu večeras u popularnom zadarskom lounge baru.

Nakon njihovog koncerta, u 00.30 starta Candy Extravaganza powered by J.W. Posjetiteljice i posjetitelje Ledane zabavljat će već uvriježeno plesačice u raskošnim kostimima, led roboti i drugi performeri/ce. Dobre svirke, a svakako i atmosfere, neće nedostajati, jedan od najljepših gradskih party & lounge prostora zasjat će u punom sjaju - ljetna ludnica može početi. Očekivano, Ledana je novu "vruću" sezonu dočekala s puno noviteta, prvi hrvatski perivoj - Kraljice Jelene Madijevke, zelena oaza unutar samog gradskog središta, spoj prirode i ugostiteljskog asortimana i programski i vizualno spremno je dočekala ljeto 2017. Danju će prostor i dalje biti mjesto opuštanja uz kavicu ili piće, a onda, kada sunce padne, u prvom planu je party sve do sitnih noćnih sati. Ledana najavljuje puno događanja, među kojima i dva velika koncerta: Massima( 22. srpnja) i Severine ( 10. kolovoza).