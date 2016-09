Biljane Donje i Bikarac realiziraju se po postojećem konceptu

Hoće li nova Vlada prihvatiti Plan gospodarenja otpadom ili ne, na realizaciju projekta Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje neće imati nikakvog utjecaja. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izuzelo je zadarski Centar iz nove politike gospodarenje otpadom. Dva centra i to Biljane Donje i šibenski Bikarac realiziraju se po postojećem konceptu i to zbog visoke faze pripremljenosti projekta.

Projekt CGO Biljane Donje jedan je od strateških projekata Zadarske županije i njegova realizacija od velike je važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije. Ovaj projekt pokrenut je još 2006. godine i do danas je odrađen obiman posao, od izrade dokumentacije do dugotrajnih postupaka pribavljanja dozvola, niza provjera i odobrenja nadležnih nacionalnih institucija kao i konačne potvrde o prihvatljivosti Projekta od strane JASPERS-a. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 2. listopada 2015. uputilo je tvrtki Eko d.o.o. poziv za dostavu projektnog prijedloga. Ukupni maksimalni iznos sredstava po navedenom pozivu je 385 milijuna kuna, dok je maksimalni iznos bespovratnih EU sredstava 275 milijuna kn, osiguranih kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Završno mišljenje JASPERS-a predstavilo je potvrdu da je projekt pripremljen po EU pravilima i prihvatljiv za EU sufinanciranje, što je prihvaćeno i u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Dakle, projekt CGO "Biljane Donje" ide dalje zacrtanim planom, a sve kako bi se ostvario glavni cilj, a to je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom u Zadarskoj županiji.

U tvrtki Eko d.o.o. kojoj je povjeren zadatak realizacije CGO-a, trenutno su u tijeku postupci javne nabave velike vrijednosti, kako onaj za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra procijenjene vrijednosti od ukupno 295 milijuna kuna, tako i postupak javne nabave za Pružanje usluge nadzora nad izgradnjom Centra vrijedan 10.640.000 kuna. U travnju ove godine objavljen je i natječaj za Pružanje usluge tehničke pomoći nad izgradnjom Centra vrijedan 8.100.000,00 kuna. Postupak javne nabave za Pružanje usluga savjetovanja u odnosima s javnošću za projekt izgradnje CGO-a Biljane Donje, procijenjene vrijednosti 2,4 milijuna kuna dovršen je u svibnju ove godine, a kao najbolje ocijenjena odabrana je ponuda zajednica gospodarskih subjekata „Media Val" iz Zagreba i „Organizacija" d.o.o. iz Zagreba.