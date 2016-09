I načelnici na lovačkom ručku

Foto: Branko BOŽIĆ

U okviru ovogodišnjeg plana Kinološka udruga Posedarje ove je subote predvođena tajnikom Martinom Klapanom te počasnim članom Milanom Mićom Žužom, na lovnim terenima Lovačke udruge Kobac iz Ražanca organizirala kinološku manifestaciju ocjene oblika i ispita prirođenih osobina (IPO) za pse ptičare koji posjeduju valjanu rodovnicu.

Pozivu čelnih ljudi KU Posedarje odazvali su se vodiči i vlasnici pasa iz lovačkih društava s prostora Zadra, Benkovca, Paga, Posedarja, Ražanca, Drniša i Gospića.

Na dogovorenom zbornom mjestu u lovačkoj kući nadomak Radovina gdje su se u ranim jutarnjim satima okupili sudionici s ukupno 20 pasa pasmina engleskih i kontinentalnih ptičara bilo je iznimno živo. Organizatori te dva hrvatska i međunarodna kinološka suca Ante Bilač iz Drniša i Berislav Bere Pucar iz Crnoga, te dopredsjednik ražanačke LU Kobac Dario Dundović, prekontrolirali su svu potrebnu dokumentaciju te sudionike upoznali s pravilima. Krenulo u zajedničko lovište 13/119 na polaganje ispita. Radilo se u dvije baterije, a po odrađenom poslu u idealnim vremenskim uvjetima svi sudionici u poslijepodnevnim satima vratili su se na mjesto polaska u lovačku kuću. Uslijedio je kraći predah, a potom je na red došlo ocjenjivanje pasa sudionika što su uz pripomoć Milana Miće Žuže obavila dvojica sudaca Bilač i Pucar.

Kako se moglo čuti, svi su psi mahom dobili visoke ocjene, a sudionici i gosti visoko su ocijenili i lovački objed. Za to se pobrinuo lovački kuharski dvojac Zoran Knežević i Jure Žuža, a kinolozima su se za stolom pridružili načelnik Općine Ražanac i predsjednik tamošnjeg Lovačkog društva Nikola Miletić, načelnik općine Posedarje Ivica Zurak te predsjednik posedarske LU Kamenjarka Denis Zurak.

- Izvrsna organizacija, tereni puni divljači sve to bilo je presudno za ovaj tip ispita. Iznenađen sam osobno koliko su vodiči vlasnici pasa educirani i mogu ustvrditi da se u tom smjeru dosta napredovalo. Kad su u pitanju psi ptičari mogu kazati kako je Zadarska županija u odnosu na ostale županije daleko odmaknula. Sudim po čitavoj Hrvatskoj, a također i u inozemstvu ali ovakvih lovišta nema nadaleko, istaknuo je sudac Bilač, dodajući kaKo se u Zadarskoj županiji dosta lovi sa psima ptičarima jer je takvo podneblje i kvaliteta pasa je na visokoj razini.

- Pozitivna je činjenica također da mladi ljudi ovdje uvelike žele kinološki napredovati kako u uzgoju tako i u dresuri. Neki od važnijih kriterija koji se uzimaju u obzir pri ocjenjivanju rada lovačkih pasa su: način na koji je pas pretražio teren i kojom brzinom, kako su pri tom postavio na terenu, za koje je vrijeme pronašao divljač, kako je reagirao te kako je lovinu donio svome vlasniku, pojasnio je sudac Bilač, dodajući da je svaki uspjeh psa uspjeh i za njegovog uzgajivača. Za dresiranje psa, kako se čulo, treba mnogo truda.

- Ocjena oblika i rada pasa se provodi kad on navrši devet mjeseci i onda ga se može privesti na IPO kada on dobiva lovno-uporabnu dozvolu. Ali pas u lov može ići bez ispita do navršenih 18 mjeseci sukladno zakonu o lovstvu, uz potvrdu da je čistokrvan. U svakom slučaju IPO je poželjno napraviti što prije, kazao je sudac Bilač.

Martino Klapan, tajnik KU Posedarje pozdravio je sve sudionike, a posebno vodstvo LU Kobac s predsjednikom Nikolom Miletićem koji su ovom prigodom ustupili lovišta.

- Očekujemo u narednim danima velik broj prijava za Županijsko natjecanje Sv. Hubert i utakmice C pasa ptičara koje će se također održati u našoj režiji na ovim istim terenima u subotu 22 listopada. Na toj će se smotri izabrati psi i njihovi vlasnici koji će predstavljati Zadarsku županiju na državnoj smotri u Sinju 4. i 5. studenog, istaknuo Klapan.