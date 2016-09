Petrčanci otvorili vrata malim Siščanima

Foto: Vedran SITNICA

Drugu godinu za redom u Petrčanima će od 29. rujna pa do 2. listopada, boraviti besplatno djeca iz Sisačko-moslovačke županije čije su obitelji uključene u program jačanja obitelji "Brižan dom za svako dijete", a koji provodi SOS Mobilni tim Dječjeg sela Hrvatska.

- Dolazi ukupno 45 osoba, odnosno 30-tak djece u pratnji jednog roditelja, djeda ili bake. Neki od njih bili su i lani u Petrčanima, a nekima je ovo prvi put da idu na more i da uopće ljetuju s obitelji. To su obitelji iz našeg programa jačanja obitelji, koje nisu mogle na more tako da djeci ovo zaista puno znači. To se pokazalo i lani. Djeca su bila su presretna i to spominju kao nešto najljepše što su ikada doživjeli, kaže Asja Zenko, psihologinja SOS dječjeg sela Lekenik, dodajući kako je mahom riječ o obiteljima u kojima o djeci brine samo jedan roditelj, a među njima je i majka s petoro djece.

Ova humanitarnu, hvalevrijedu inicijativu pokrenuo je Turistički ured gradske turističke zajednice u Petrčanima prošle godine, a podržali su vlasnici apartmana, restorana i hotela.

- Sezona je skoro gotova, apartmani prazni pa su vlasnici odlučili ustupiti ih preko vikenda djeci, odnosno obiteljima slabijeg imovinskog stanja iz Sisačko-moslovačke županije. Privatni iznajmljivači su ih odlučili primiti u apartmane, hoteli su se obvezali donirati lunch-pakete, a restorani će im pripremiti hranu koju će financirati Turistička zajednica koja ujedno plaća i troškove puta, kaže Duje Stanišić, predsjednik Mjesnog odbora Petrčane dodajući kako se nada da će se ova lijepa akcija nastaviti i narednih godina.

- Nama to nije velika stvar, a toj djeci to znači puno, zaključuje Stanišić.

Prošle godine je u Petrčanima boravilo ukupno osam obitelji uključenih u program "Brižan dom za svako dijete", u pratnji djelatnica SOS Mobilnog tima Dječjeg sela Hrvatska i jednog roditelja. Imali su sreću pa ih je vrijeme poslužilo, more je bilo toplo, a vremenska prognoza naklonjena je i ovogodišnjim malim gostima iz unutrašnjosti.