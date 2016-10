Biti ravnatelj je profesija i kvalifikacija, a ne funkcija

Foto: Marin GOSPIĆ

Na Sveučilištu u Zadru jučer je održana završna konferencija projekta "Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija". Projekt je sufinaciran iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

Projekt je realiziralo Sveučilište u Zadru u suradnji s partnerskim institucijama, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Realizacija projekta započela je u lipnju 2015., a voditeljica je prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru.

- Htjela sam se izboriti da konferencija ne nosi naziv završna. Punih 16 mjeseci ste bili u našim mislima, i po danu i po noći, poručila je ravnateljima rektorica Vican istaknuvši podatak jednog istraživanja po kojem opada interes i vjera u institucije općenito, no ne i u obrazovanje.

Na završnoj konferenciji javnosti su predstavljeni rezultati rada projektnog tima. Rezultati projekta obuhvaćaju niz relevantnih ishoda nužnih za profesionalizaciju ravnateljske djelatnosti. Dr. sc. Dijana Vican govoreći o pravnom okviru prisjetila se razdoblja kad je bila državna tajnica, te uvidjela kako je jedna trećina ravnatelja osnovnih škola s višom stručnom spremom. Kazala je kako je zanimljivo da se sve to skupilo na osnovnim školama.

- Od devedesete naovamo samo se bavimo reformama, više se platilo na izradu reformi nego na asfaltiranje i krpanje cesta. Ovom prilikom htjela bih istaknuti pravni okvir, a tu sam se služila Narodnim novinama, službenim glasilom Republike Hrvatske. One nam donose nazive prvo upravitelja, potom direktora, a danas je to ravnatelj. Prema današnjem zakonu školski odbor upravlja školom, a ravnatelj je poslovni i stručni voditelj škole. Pitanje je po čemu je on to stručan? Status ravnatelja treba sagledati u odnosu na više razina, od odnosa prema školskom odboru, do osnivača odgojno-obrazovne ustanove, do nadležne agencije, ministarstava i niza drugih. Dakle, nije to samo funkcija, istaknula je Vican napominjući kako je za razliku od ravnatelja niz zanimanja dobilo svoj obujam i kvalifikacije.