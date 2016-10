Lazarevski: Napravili smo puno, ali daleko je ostanak

Foto: Arif SITNICA

Nakon pet kola bili su posljednji sa samo jednim bodom (Croatia u gostima 2:2). Najbliži konkurenti, imenjak iz Stobreča i Croatija bili su na četiri boda. Sezona je praktično tek počela, a situacija je već bila alarmantna.

- S obzirom na to kakva je ovo liga i kako se teško vratiti kad jednom upadnete u krizu, već nam se u glavi počeo vrtiti film da ćemo opet ispasti u Županijsku ligu. Izgubili smo obje domaće utakmice i pribojavali se svakog sljedećeg nastupa, a sada se cijela liga boji nas - prisjetio se Stefan Lazarevski (26), kapetan nogometaša Primorca, situacije od prije mjesec dana. No, ono što je uslijedilo doista je malo tko očekivao. Biograjci su od 6. do 12. kola u Trećoj HNL upisali šest pobjeda i jedan remi (Zadar u gostima 1:1), odnosno osvojili čak 19 od mogućeg 21 boda.

- Ovako dobro smo zadnji put igrali kada nas je vodio Armando Marenzi. Doista, dugo nismo bili tako visoko na ljestvici.

Logično se zapitati kakva se to transformacija dogodila unutar momčadi u kojoj je, u odnosu na početak sezone, novo ime samo Željko Malčić.

- Dogodila se prava kemija u momčadi. Ne znam kako drugačije opisati trenutačnu situaciju u klubu jer borbenost koju pokazujemo i igra u kojoj dajemo sve jedan za drugoga pokazuju da smo na pravom putu. Ne znamo do kada će ovaj niz trajati, ali imamo sve adute da potraje što duže.

Velikim dobitkom Lazarevski smatra angažman šibenskog trenera Zorana Slavice.

- S njim smo oduševljeni, kako na terenu, tako i izvan njega. Način na koji radi je sjajan. Posložio nas je tako da svatko može dati maksimum, a to mogu samo pravi treneri.

Iako su poletjeli do četvrtog mjesta na ljestvici, u kraljevskom gradu su svjesni da nije vrijeme za "dignuti sve četiri u zrak".

- Svakome se može dogodi niz loših rezultata, a kako će iz lige ispasti najmanje četiri, a možda i više klubova jer dalmatinski drugoligaši loše stoje na ljestvici, moramo biti na oprezu. Uostalom, sada svi znaju našu snagu i svaku utakmicu bit će nam sve teže. Napravili smo puno, ali daleko je ostanak u ligi.