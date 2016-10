"Zaboravite da Živko Kolega radi po ičijem nalogu"

U Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna stoji da je Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra potrošila 17 tisuća kuna na reprezentaciju. U zadnjih šest godina imali smo samo jedan požar na moru, a taj njihov brod nikad nije bio na vezu. Znači on se koristi u neke druge svrhe. Kako su mi rekli svjedoci, taj brod se koristi da se vozaju ljubavnice po zadarskom arhipelagu i na to se troše novci Grada za reprezentaciju. I onda se, naravno, poslije te ljubavnice i tuku, znate kako su vrlo komplicirani ti ljubavnički odnosi i onda se to stavi ispod tepiha, rekao je vijećnik Akcije mladih, Marko Pupić-Bakrač komentirajući prvu točku dnevnog reda jučer održane Sjednice Gradskog vijeća - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu. Pupiću-Bakraču je replicirao Duško Vuković (HSU) rekavši da je opskurno ukazivati na tako sitan novac za ustanovu koja štiti građane grada Zadra i njihovu imovinu od elementarnih nepogoda.

- Opskurno je kad netko tuče ljubavnicu, završi u pritvoru i nakon toga ne bude smijenjen, rekao je Pupić-Bakrač.

Potom je na govornicu izašla Sabina Glasovac (SDP) koja je imala više prigovora na Izvješće. Na njih je također replicirao Duško Vuković, podsjećajući na udar na prihode Grada Zadra smanjenjem poreza na dohodak.

- Znam da ste u dugogodišnjoj koaliciji s HDZ-om i vjerojatno ste jako dobro plaćeni da šutite, vi ste najagilniji glasnogovornik HDZ-a i ove vlasti u Gradu Zadru, rekla je Glasovac, što je naišlo na veliku buru u redovima HDZ-a i negodovanje predsjednika vijeća koji je rekao da je takvo vrijeđanje ispod njenog dostojanstva.

Ubrzo je Elvira Sterle u ime Kluba vijećnika HDZ-a zatražila stanku zbog grubog vrijeđanja Vukovića. Kad su se svi vratili u vijećnicu, Sterle je istaknula da su time htjeli pokazati da se osuđuju takvi neargumentirani i neistiniti napadi na vijećnika Vukovića te da bi se takve objede trebale oštro sankcionirati.

Po povratku je Novoselović rekao da se sjednica treba voditi po poslovniku, a ne po nalozima Kluba HDZ-a te da je gradonačelnik inicijator neutemeljenih diskvalifikacija na cijeloj sjednici.

- Zaboravite da Živko Kolega radi po ičijem nalogu. Može mi i Tuđman doći, vikao je Kolega iz prve klupe.

Prije samog prepucavanja sa stankama, Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna predstavio je Ivan Mijolović, v.d. pročelnika za financije koji je na tom mjestu zamijenio Grozdanu Perić.

- Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvih šest mjeseci ove godine iznose 180.086.131,22 kuna, a rashodi i izdaci 169.315.678,25 kuna te je ostvaren tekući višak poslovanja u iznosu od 10.770.452,97 kuna. Višak je toliki zbog povrata poreza na dohodak koji je ove godine vršen u drugoj polovini godine. Otplatili smo četiri rate kratkoročnog kredita kojeg smo podignuli prošle godine, rate po pola milijuna kuna, a imamo i dugoročan kredit koji dospijeva na naplatu 1.9. svake godine u iznosu po 25 milijuna kuna i treba ga plaćati još iduće dvije godine, rekao je Mijolović.

Vijećnica Šarić-Frantin je rekla da nije slučajno da se ovo Izvješće podnosi u listopadu, a da je u kolovozu bio rebalans, umjesto da je Izvješće podneseno u kolovozu.

- Propustili smo povijesnu priliku da se pohvalimo da smo naplatili 100 posto prihode, ali uvijek nešto dođe. Ovaj put je to bila preraspodjela zbog Kneževe palače, rekla je Šarić-Frantin.

Pupić-Bakrač je rekao da se igra vidovitog Milana te da očekuje barem još jedan rebalans proračuna i da će se taj višak pretvoriti u manjak jer u drugoj polovini godine treba platiti od 25,5 milijuna kuna kredita.

Izvješće je prihvaćeno.