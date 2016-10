Zadarski HSP AS traži da se Tepeša isključi iz stranke

Lokalna organizacija HSP Ante Starčevića uputila je Časnom sudu stranke prijedlog za pokretanjem stegovnog postupka protiv člana Ivana Tepeša zbog grubog kršenja Statuta i odluka Predsjedništva stranke, te narušavanja ugleda stranke. Zamjenik glavnog tajnika stranke, Mate Lukić, kaže kako traže i hitnu suspenziju i isključenje iz stranke.

- Ivan Tepeš kao član HSP AS na izborima 2014. za Europski parlament nalazio se na 8. mjestu na listi Domoljubne koalicije, a pravo na konzumiranje mandata stekao je u listopadu 2016. godine kada su više rangirani na listi, Andrej Plenković i Davor Ivo Stier, podnijeli ostavke na mjesta zastupnika u Europskom parlamentu. Temeljem Zakona RH, s tim činom navedenog dvojca, Ivan Tepeš stekao je neotuđivo pravo da postane zastupnik u Europskom parlamentu čega se on 24. listopada 2016. javno odrekao, a da pri tom nije naveo jasne i nedvosmislene razloge takvog postupka niti prethodno upoznao nadležna stranačka tijela o svojoj odluci. Isto tako, nije poštovao odluku Predsjedništva, kako HSP AS kao potpisnik koalicijskog sporazuma mora sudjelovati u procesu donošenja bilo kakve odluke vezano uz mandat u Europskom parlamentu - kaže Lukić, dodajući kako je mjesto zastupnika u EU parlamentu stranci bilo izuzetno važno jer joj je pružilo mogućnost za bolju promociju nakon što su na zadnjim izborima doživjeli težak poraz ostajući bez ijednog saborskog mandata.

- Osim što je naštetio ugledu stranke, takvim potezom Ivan Tepeš uskratio je mogućnosti usavršavanja za desetke stranačkih dužnosnika i aktivista koji su imali prigodu raditi u uredu zastupnika u Europskom parlamentu čime je namjerno zakočen razvoj mladih stranačkih kadrova kakav koriste apsolutno sve stranke koje imaju zastupnike u Europskom parlamentu - zaključuje Lukić.