Ima takvih mjeseci kada i po deset dana živim samo na suhom kruhu

Foto: Marin GOSPIĆ

Ne očajavam ja. Ima i gorih slučajeva od mene, ljudi se bore s velikim problemima, ali za mene je moj problem stvaran jer ga živim, govori nam hrvatski branitelj, možda i jedini ninski beskućnik - Vladimir Petrošanec, čovjek bez stvarne adrese, čovjek za kojeg nitko u ovoj državi nije nadležan.

Vladimir već 2,5 godine živi kao beskućnik u svom kombiju, a jedini suputnik mu je pas Askor. Ovih dana Askor je jedini razlog koji ga, kad dođu oni baš teški dani, drži na okupu, njegova tableta. Našao ga je s godinu dana napuštenog i spasio mu život, a sada nakon sedam godina Askor mu vraća uslugu.

Propali planovi

Petrošanec se u Nin doselio iz Karlovca nakon što se zaljubio te je sedam godina u tom gradu živio s nevjenčanom suprugom, a planirajući s njom budućnost uložio je u suhi vez na njezinom zemljištu. Nadao se kako će od tog posla jednog dana živjeti dobro, ali život je za njega imao druge planove. Nakon što je njegova bivša odlučila da više nemaju zajedničke budućnosti, ostao je na ulici i bez ičega.

- Nadao sam se da je to za cijeli život, međutim, ona je odlučila tako kako je odlučila. Dok sam živio sa svojom bivšom prodao sam stan u svom rodnom gradu, sestra i ja podijelili smo novac, a ja sam svoj dio uložio u suhi vez na njenom terenu. Tako sam nakon prekida u jednom trenutku ostao bez stana, novca, a ostao mi jedino moj kombi koji je tada još bio registriran. Nakon što je registracija istekla nisam imao novca za novu. Nekoliko puta zaustavila me policija, napišu kaznu, ali što ću? I dalje vozim, za registraciju nemam, priča nam Vladimir svoju priču u jednom ninskom kafiću, u koji smo se sklonili od kiše. Njegov kombi nije mjesto na kojem se za kišnih dana može razgovarati. Parkiran je uz rijeku Jarugu, tu uglavnom i stoji, jer benzina nema previše da bi mogao voziti.

Zime prezimljava u vreći za spavanje i s nekoliko deka. Sliježe ramenima i kaže: "Što ćete, navikao sam."

Pitamo ga kako održava higijenu?

- Okupam se u Jarugi. Ako sam beskućnik, nisam ološ ni zaražen, a mnogi se na neki način tako ophode prema meni.

Smeta li ga to?

- Naravno da smeta, odgovara Vladimir i odmah napominje da ipak ima jako puno dobrih ljudi koji su uvijek spremni pomoći.

Nema pravo na pomoć?

Zbog odnosa s bivšom u nekoliko je navrata imao problema i s policijom, a on kaže kako je samo htio razgovarati o novcu koji je uložio u vez i na taj način barem djelomično pokušati vratiti svoju investiciju kako bi stao na noge.

Vladimir dane, kada ne može pronaći nikakav posao, a takvih je puno, uglavnom provodi u dugim šetnjama s Askorom i razmišlja o tome kako je došao do ovog trenutka u životu, gdje je pogriješio on i gdje su pogriješili drugi.

- O sutra ne razmišljam, razmišljam samo što će biti za pet minuta ispred mene. Još se nadam da će iskrsnuti nešto bolje, ali ja to bolje ne vidim, odmahuje glavom. Preživljava sakupljajući boce, pomaže ljudima u vanjskim poslovima, oko cijepanja drva, u poljoprivredi kad je sezona radova i tako nešto sitno zaradi.

Da sudbina katkad zaista može biti prevrtljiva svjedoči još jedna crtica iz Vladimirovog života. U ove 2,5 godine nakratko je boravio u Zagrebu kod sestre, međutim, njegova obitelj nije ga najbolje prihvatila. Kad mu se ukazala prilika da u rujnu prošle godine dobije posao pomoćnog perača posuđa u jednom restoranu, odmah se vratio. Uspio je čak pronaći i smještaj kako bi imao adresu za prijavu, no dok je došao u Zadar prilika je već prošla, ugostitelj je zaposlio nekoga drugoga.

- Tad sam prvi put otišao u zadarski Centar za socijalnu skrb gdje sam ispunio hrpu formulara, donio papire i čekao. Tri mjeseca poslije nazvali su me da bi mi rekli: 'Gospidine, vi nemate pravo na nikakvu pomoć.' Poslali su me u Centar za socijalnu skrb u Zagrebu, odakle su me ponovno poslali u Zadar, i tako u krug, kaže Vladimir. Nakon svih peripetija oko nadležnosti, posjetila su ga dva djelatnika zadarskog Centra za socijalnu skrb ponudivši mu dva rješenja:

- Prvo je bilo udomiteljska obitelj, a drugo prenoćište u Zadru. Ja nemam sedam godina pa da me stavljaju u udomiteljsku obitelj, za mene to nije bilo rješenje, kaže Vladimir, koji je o svom problemu pisao i brojnim ministarstvima, svim strankama, raznim političarima, a u dva navrata i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Iz njezinog ureda su mu i odgovorili smatrajući da su mu tako pomogli. Tako je na koncu završio kod Mirjane Knežević u ninskoj Gradskoj upravi, koja mu je na prvom sastanku u veljači ove godine kratko i jasno rekla: "Ja nisam nadležna za vaš slučaj".

Prije otprilike dva mjeseca ponovno se sastao s Knežević, koja mu je tom prilikom ponudila 300 kuna mjesečno u bonovima u trgovini po njegovom izboru.

- Dobio sam deset kuna dnevno. Što s tih deset kuna možeš kupiti? Kruh. Što ti ostaje? Ništa. To je puno novca kad ih nemaš, ali to je nisko i ponižavajuće za mene i smatram da od ove države zaslužujem više. Pitam ja njih, pa bi li oni mogli s 300 kuna mjesečno, s jednim kruhom dnevno, preživjeti.

Kako bez adrese?

Vladimir kaže kako, s obzirom da na sebi nema nikakve imovine, a i beskućnik je, ima pravo na 800 kuna pomoći mjesečno.

- Želim da netko od ove države odreagira i kaže: da, tom čovjeku je potrebna pomoć, kaže Petrošanec potpuno ogorčen na institucije koje ga ne vide.

- Ima mjeseci, i ja se ne stidim to reći, kada po deset dana živim samo na suhom kruhu, ponekad po tri dana ne pojedem ništa. Samo Askor uvijek mora imati nešto za pojesti.

Bi li radio da mu netko ponudi posao?

- Da bih li volio raditi? Pa to je normalna stvar. Neka se svatko tko čita zapita bi li mogao tri dana živjeti ovako kao ja i mislim da će mu sve biti jasno. Problem je jer ja nemam adresu. Meni je na osobnoj adresa ovdje u Ninu kod bivše s kojom više ne živim. Policijski službenik rekao mi je da, i kad bih se htio prijaviti na nečiju adresu, na toj adresi moram biti, jer ako nisam to je kazneno djelo. Pa onaj tko bi me i zaposlio ne može me prijaviti jer nemam adrese, objašnjava.

Policija ga je već više puta upozoravala i kažnjavala zbog toga, no on kaže, nema izbora. Ako se odjavi s adrese koja mu je na osobnoj, tad je ni na nebu ni na zemlji. Zadnji put zbog adrese je uhićen 29. listopada kada je bio i na sudu, kazne dolaze, ali on ih ionako nema otkud platiti.

- Znam da rade svoj posao, i oni su ljudi, nemam ja ništa protiv njih, sliježe ramenima.

Na pitanje dođe li mu nekada da odustane od svega, Petrošanecu oči nakratko zasuze, ali onda se sabe, pomiluje Askora i kaže:

- Došlo mi je par puta, iskreno vam kažem, da kupim štrik i da se objesim. Ali onda pogledam njega i kažem, e nećeš!