Lipotić i Baran „demolirali" Zadrane

U 17. kolu Treće HNL Zadar je uvjerljivo izgubio kao gost kod Zmaja iz Blata na Korčuli. Momčad sa Stanova pošteno se osramotila u Blatu, nije pokazala niti malo od onoga što je najavljivala. A motiva nije smjelo manjkati s obzirom da je dan prije Hajduk II u Pločama izgubio dva boda i Butićeva momčad se prije zimske stanke mogla vodećima ponovno približiti na pet bodova zaostatka. Nakon prvih 45 minuta igre rezultat je bio 0:0 i postojala je nada da će se Zadar probuditi u nastavku. Međutim, probudio se domaćin i s dva pogotka, najprije Lipotića, a onda i Barana osigurao pobjedu. Prvo poluvrijeme za zaborav

Prvih desetak minuta prošlo je u obostranom ispitivanju snaga. U 10. minuti prvi prijeti domaćin. Pedišić je skrivio prekršaj na 25 metara od svoga gola. Lipotić odlično tuče, ali Gluić još bolje brani. I odmah prigoda na drugoj strani. Gluić je daleko ispucao loptu do šesnaesterca domaćina, vratar Kragić istrčao u prazno, a Terkeš glavom pogađa okvir gola Blaćana. Nažalost, udarac nije bio dovoljno jak i netko iz obrane Zmaja loptu izbacuje u korner. Nakon toga domaćin preuzima konce igre u svoje ruke i dominira terenom. Međutim, do pravih prilika nije bilo. U nekoliko navrata Blaćani su izborili slobodan udarac na 40 metara od gola Zadra, ali svi ti ubačaji završavali su u Gluićevim rukama. Tek u 37. minuti bilježimo prvu priliku, ali na drugoj strani. Pranić je prošao po lijevoj strani i uputio odličan centaršut na drugu vratnicu gdje utrčava Antonio Župan i glavom puca pored gola. Igrala se 41. minuta kada je domaćin stvorio gužvu ispred gola Zadra, ali ta akcija završava zaleđem. Do poluvremena nije bilo prigoda niti na jednoj strani i poprilično nesigurni sudac Toni Bešker poslao je obje momčadi na odmor u svlačionice. Bilo je to poluvrijeme koje zasigurno neće ostai u sjećanju, niti Blaćana, niti Zadrana.

U nastavak su obje momčadi ušle bez izmjena. Praktički tek što se krenulo sa centra Zmaj je poveo. Izgledalo je kao da će Zadrani s lakoćom osujetiti taj napad domaćina. Međutim, lopte se na 25 metara od gola Zadra dokopao Lipotić, primirio loptu i pogodio gornji lijevi kut Gluićeva gola - 1:0. Četiri minute poslije mogao je domaćin i do drugoga gola, ali udarac Vrkića nije bio dovoljno precizan. Međutim, u 62. minuti domaćin je zabio i drugi zgoditak. Izborio je prekršaj na 30 metara iskosa, na drugoj vratnici netko je od domaćih spustio loptu za Barana koji s nekoliko metara neometan šalje loptu u Gluićevu mrežu - 2:0. U 67. minuti Brlić je u izglednoj situaciji ispred domaćeg gola, ali njegov udarac nije bio dovoljno precizan.

Igrala se 70. minuta kada je Baran ponovno bio u prilici povisiti prednost svoje momčadi, ali Gluić odlično intervenira. U 80. minuti Terkeš je sa Županpom odigrao dupli pas u šesnaestercu domaćina, a Župan s desetak metara iskosa pucao preko gola. Minutu poslije na sredini travnjaka Jurjević je oštro startao na Vrkića i potpuno zasluženo sudac Bešker mu je pokazao crveni karton. Do kraja utakmice ništa se bitnije nije promijenilo na travnjaku igrališta u Blatu. Domaćin je po završetku utakmice zaslužio pljesak s tribina, a Zadrani mogu jako žaliti za izgubljenim bodovima.