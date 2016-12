Nakon 200 godina na otoku ponovno okrunjen kralj od Silbe

Na Silbi je u ponedjeljak navečer ponovno okrunjen kralj i to nakon punih 200 godina, a povijesno-scenski spektakl nikoga nije ostavio ravnodušnim. I to krunjenje jedan je od originalnih adventskih događaja premijerne manifestacije SVI zaJEDNO ZA BOŽIĆNU ČAROLIJU NA SILBI, koja je započela 23. prosinca, a trajat će sve do 1. siječnja.

- Silba je nakon 200 godina opet izabrala kralja! Neizvjesna borba vodila se između dvojice kandidata s otoka, Donata Kalita Pavića i Marinka Lovrina. No s 12 glasova više, pobijedio je Marinko Lovrin i ponio laskavu titulu kralja!, otkrila nam je Matilda Sindičić, vijećnica Mjesnog odbora Silbe, koja se u sklopu adventskih atrakcija uhvatila oživljavanja 200 godina stare otočke tradicije.

Sedmodnevna vladavina Marinka Lovrina, novog kralja od Silbe, počela je uz legendarnu prvu rečenicu "Ja sam vaš kralj, poklonite mi se!". Fešta je potrajala do dugo u noć, uz nastupe Kulturno- umjetničkog društva Zora s Oliba i Izvorne folklorne skupine Silba, a zaplesali su i brojni mještani i gosti Silbe.

U staro doba, na blagdan svetog Stjepana, na Silbi se, naime, birao seoski kralj, uz dozvolu mletačkih vlasti. Njegov mandat je trajao 12 dana, odnosno do 6. prosinca, kada se slavi blagdan Sveta Tri kralja.

- Zadatak Kralja od Silbe u davnim vremenima bio je imenovati seoskog glavara, arambašu i poljske straže, odobriti seoski konačni račun minule i godine u nastajanju te suđenje u svim tužbama i prepirkama, koje bi se tijekom godine dogodile. Kao simbol njegovih izvanrednih prava, u prvoj polovici 17.stoljeća nabavljena je mjedena kruna, koja se i danas čuva u riznici župske crkve na Silbi. Kralj je također imao plašt od modrog velura i štap od tvrdog drva obojen crnim lakom, ukrašen reljefom prstena, a u vrhu s izrezbarenom glavom u obliku artičoka, koji su bili žuti. Ovaj običaj prestao živjeti među otočanima u prvoj četvrtini 19. stoljeća, govori Matilda, koja je zajedno sa članicama Mjesnog odbora Silbe, okupljenima oko inicijative Silba u srcu, zajedno s kolegama iz agencije Idi za srcem, Kristijanom Lopcem i Aleksandrom Kovačevićem, koji produciraju sva događanja na otoku i to bez proračuna, kao i zahvaljujući brojnim mještanima i volonterima, po prvi puta na Silbi organizirala ovakvu manifestaciju.

Kraljeve dužnosti će, naglašavaju organizatori manifestacije, kroz sve predstojeće dane biti otvorenje i proglašenje pobjednika Silbenske alke u karićima, Silba Vibra Festa, koji će 29. prosinca ovaj otok pretvoriti u meku glazbe i performansa i posebnog spektakla, koji se na Silbi priprema za doček Nove godine.