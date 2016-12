Poslodavci ne žele povećati minimalne plaće, žele uvesti radnike

Foto: PIXSELL

Na inzistiranje poslodavaca Vlada je povećala kvote za uvoz stranih radnika. Iako su poslodavci tražili puno više, Vlada je odobrila 5.211 novih radnih dozvola za strance te produljenje starih za 1.800 radnika. Ukupno će, prema tome, u Hrvatskoj dogodine moći raditi 7.026 stranih radnika, dok je prošle godine taj broj bio 3.115. Poslodavcima je i dalje malo te prema nekim procjenama samo u turizmu nedostaje 15.000 radnika. Prema računici HGK-a, u Hrvatskoj nedostaje 12.000 radnika u graditeljstvu, brodogradnji i turizmu, dok druge analize pokazuju da se taj broj penje i do 19.000.

S druge pak strane, trenutačno je u Hrvatskoj nezaposleno preko 236 tisuća ljudi, a od toga je navodno oko 40.000 educiranih ugostiteljskih radnika - onih kojih najviše nedostaje. Na Zavodu je još preko 30.000 nezaposlenih iz sektora graditeljstva i 20.000 iz brodogradnje.

Neki ove apsurde obrazlažu time da ti nezaposleni jednostavno ne žele raditi, dok sindikati smatraju kako bi zasigurno ti ljudi radili da su plaće i ostali uvjeti rada - bolji. Poslodavcima je, smatraju, lakše uvesti jeftinu radnu snagu, nego zaposliti domaće radnike i plaćati ih više.

Svoje viđenje je dao Vedran Uranija, pravni zastupnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske za Zadar.

- Istina je da je Vlada odobrila tri puta manje uvoznih radnih dozvola nego što su poslodavci tražili, ali je to i dvostruko više nego što ih je bilo odobreno prošle godine. To je nova pljuska hrvatskim radnicima koji će na ovaj način biti zamijenjeni radnicima iz trećih zemalja. Nakon što se pokazalo da oni s najmanjim plaćama nisu obuhvaćeni Zakonom o porezu na dohodak, ovo im je zaista nova pljuska. To će malo kompenzirati povećanje minimalne plaće za pet posto. Mi smo tražili povećanje za 25 posto, ali poslodavci ne daju. Poslodavci ne žele povećati minimalne plaće, žele uvesti radnike, a oni da zadrže svoj status. To tako ne može. S povećanjem uvoznih kvota žele dobiti jeftinog radnika kojem plaćaju minimalne doprinose. Kad bi povećali plaće i poboljšali uvjete rada, zasigurno bi lakše našli zaposlenike i među našim radnicima, oštar je bio zadarski sindikalist.

Na hrvatskom tržištu rada, uvjeren je Uranija, ima dovoljno radnika i za turizam i za graditeljstvo i za brodogradnju.