Trebaju li nisko raslinje gasiti kanaderi za 72 tisuće kuna po satu?

Foto: PIXSELL

Je li besmisleno angažirati hrvatske kanadere baš na svakom požaru, pitanje je koje je ovih dana bilo predmet nezadovoljstva u protupožarnoj eskadrili 93. zračne baze Zemunik. Kanaderi su "dignuti" i na sam Božić, da bi ugasili nisko raslinje na lokaciji koja je kilometrima udaljena od naselja. Prema pravilima interveniranja, taj požar trebale su ugasiti zemaljske snage, jer sat leta zrakoplovom Canadair CL-415, prema aktualnim tarifama, košta 71.889,05 kuna. Sve to stvorilo je dodatno nezadovoljstvo i tenzije jer je očito, kažu piloti kanadera, da netko "na zemlji" ne radi svoj posao. Kako prozivke idu na adresu lokalnih vatrogasnih zapovjednika, za komentar smo upitali županijskog vatrogasnog zapovjednika Željka Šošu.

- Jednostavan odgovor na ove prozivke glasi - to se u Zadru ne događa! Za ostalo, nemam komentara jer mislim da je to tema koja se treba raspraviti na našim stručnim sastancima, rekao je Šoša.

Poznato je kako Vatrogasna postrojba Grada Zadra ima dobru suradnju s protupožarnom eskadrilom, ali se i zadarske vatrogasce prozivalo da "preko veze" koriste kanadere za gašenje požara tamo gdje bi to prvenstveno trebale raditi zemaljske snage. Riječ je bila o poznatom požaru na Špadi, podno Bilog briga. Sve to dovodi do zaključaka o rasipanju dragocjenih sredstava resursa. Navodno je cijeli sustav došao u pitanje još ljetos kad je, unatoč postojanju čak 12 protupožarnih zrakoplova (šest Canadaira CL 415 i šest zrakoplova sustava Air Tractor), ispravnost flote došla u pitanje jer je pojedinim vatrogasnim zapovjednicima lakše pozvati veliki CL-415, nego dvostruko jeftinije Air Tractore.

Za ilustraciju, cijena sata leta, koja uključuje trošak goriva, održavanje i rad letačkog osoblja za Canadaire CL-415 iznosi 71.889,05 kuna, za AT- 802 - 25.496,65 kuna te za helikoptere Mi-171SH - 48.960,24 kune i Mi-8 MTV - 52.825,60 kuna.

Paradoksalno je da je Hrvatska svjetska velesila u protupožarnom zrakoplovstvu. Naravno, ako se uzme broj PP-zrakoplova po glavi stanovnika. Neke, daleko bogatije zemlje, uopće ne nabavljaju ove zrakoplove, napose velike CL 415 koji je svima preskup, osim siromašnoj Hrvatskoj. Pokazalo se to za nedavnih požara u Izraelu koji na drugoj strani, ima jedno od najmoćnijih zrakoplovstva na svijetu. Sjedinjene Američke Države većinom ove zrakoplove iznajmljuju od susjeda Kanađana. Američka uprava za šume ima samo jednog CL-415 i to opet u suradnji s tvrtkom Tenax Aerospace LLC. Hrvatska je svoju PP eskadrilu nadopunila nakon tragedije na Kornatima i dovela je do davno proklamiranog optimalnog standarda, ali koji se izgleda, neracionalno i ubrzano troši.

Svu tu problematiku trebao bi po nekim izjavama, riješiti novi Zakon o vatrogastvu koji se najavljivao od mandata Zorana Milanovića. No kako zakonom riješiti procjenu situacije koja je ipak u rukama lokalnih vatrogasnih zapovjednika. Svi ovi podaci odavna su poznati onima koji odlučuju, ali bizarna je činjenica da u PP eskadrili ne mogu održavati niti standard tri posade po jednom protupožarnom zrakoplovu. Naši izvori pak kažu da se sve ipak nekako umiruje unutarnjim preslagivanjima, ali se problem ne rješava. Naprezanja pilota i osoblja su tolika da im je zaista prekipjelo gasiti baš svaku vatru.