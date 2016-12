Vlada dala dva milijuna kuna za Memorijalni centar u Škabrnji

Foto: Velimir BRKIĆ

Na prošlotjednoj sjednici Vlade odlučeno je kako će se odobriti dva milijuna kuna za izgradnju općinske zgrade s Memorijalnim centrom u Škabrnji. Riječ je o simbolu stradanja u vrijeme Domovinskog rata, za čiju kompletnu izgradnju Općina nema dovoljno sredstava u proračunu pa će država priskočiti u pomoć.

Ministar Goran Marić u ime Ministarstva ovu točku predložio je na sjednici Vlade te istaknuo kako Škabrnja zaslužuje poštovanje obzirom na velike žrtve i stradanja koje je podnijela tijekom Domovinskog rata.

Kamen temeljac za izgradnju Memorijalnog centra položen je još 2012. godine na Ražovljevoj glavici, a položio ga je bivši predsjednik Ivo Josipović. Memorijalni centar bit će spomen-obilježje za sve hrvatske branitelje i civile koji su poginuli u Škabrnji.

Procjene su kako će njegova kompletna izgradnja stajati nešto više od tri milijuna kuna, a iz vlastitog proračuna u sljedećoj godini Općina Škabrnja izdvojit će 200 do 300 tisuća kuna.

- Do sada je za prvu fazu radova utrošeno oko milijun kuna, a napravljeni su armirano betonski radovi koji će u potpunosti biti gotovi krajem siječnja. Nadali smo se kako će nam država priskočiti u pomoć i to je bio lijep božićni poklon pa ćemo odmah početkom siječnja raspisati natječaj za izvođača radova. Nadam se kako bi ugovor mogli potpisati do kraja veljače i radovi bi se onda mogli nastaviti. Vjerujem kako bi do ljeta Memorijalni centar trebao biti dovršen, kazao je Nediljko Bubnjar, načelnik Škabrnje.

Projekt izgradnje Memorijalnog centra još uvijek nije pri kraju zbog stečaja građevinske tvrtke Ploter koja je na njemu radila, a s kojom je Općina raskinula ugovor. Predviđena je gradnja zgrade katnice na 400 metara kvadratnih s terasom od 70 metara kvadratnih. Krov Memorijalnog centra imat će prorez u obliku križa. U prizemlju zgrade planira se izgradnja društvenih prostorija za udruge branitelja, a na katu bi bili smješteni općinski uredi. Na južnom kraju zgrade predviđena je izgradnja spomen-obilježja.