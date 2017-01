Humanitarna akcija "Anđeli za Anđelu"

Jedinstveni duhovni glazbeni događaj i humanitarno djelo susreću se u koncertu suvremene duhovne glazbe u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar, koji će se održati u ponedjeljak 6. veljače s početkom u 19 sati.

Nastupaju poznati izvođači hrvatske glazbene duhovne scene iz Zagreba: Alan Hržica, Molitvena zajednica Srce Isusovo i Petar Buljan, Božja pobjeda.

Ta večer hvale i slavljenja Boga održava se u sklopu humanitarne akcije 'Anđeli za Anđelu'.

Kupnjom karte u iznosu od 50 kuna za taj glazbeno molitveni događaj pomaže se liječenje 20-godišnje Anđele Piplović iz Zadra.

Najtraženiji izvođači cro sacro scene

Hržica i Srce Isusovo, Buljan i Božja pobjeda trenutno su među najtraženijim izvođačima cro sacro scene u Hrvatskoj, čiji je glazbeni repertoar postao sastavni i omiljeni dio zajedništva mladih diljem Hrvatske, koji njihove pjesme pjevaju na svojim susretima.

Na koncertu u HNK Zadar, kojeg Hržica doživljava i kao evangelizacijski događaj, publika će biti darovana interpretacijom poznatih pjesama ta dva sastava: Cijeno neprocjenjiva, Golgota, Dijete ponizno, Nova stvorenja, Srce predajem ti, Ti si mene prvi ljubio; Nek pada, Svake slave dostojan, Gospode trebam te, Snagom Tvog imena, Jerihonske zidine, Krovovi, Dubine, Adoramus Te...

Ti su izvođači ostvarili uspješne koncerte i na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u prosincu 2016. godine, kao i na Gornjem gradu u Zagrebu. Na poziv brojnih zainteresiranih zajednica i pojedinaca nastupaju u gradovima diljem Hrvatske.

U ponedjeljak 6. veljače i Zadar se priključuje tom lancu gradova, kao domaćin njihovog uglazbljenog duhovnog svjedočanstva, koji na koncertima okupljaju sve uzraste diljem Lijepe naše.

Karte se mogu kupiti na blagajni HNK Zadar.

Alan Hržica je pri kraju pripreme svog prvog albuma duhovne glazbe kojeg će uskoro objaviti. Hržica je i dobitnik diskografske nagrade Porin 2016. za nosač zvuka 'Kamenita vrata live', kao producent istoimenog koncerta na kojem su, uz Hržicu, nastupili Ivana i Marija Husar, Nina Badrić, Ante Gelo i drugi.

Organizator koncerta u Zadru je Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar, te će i Magnificat, sastav te Udruge, uvodno izvesti dvije pjesme.

Boluje od Rettovog sindroma

Što se tiče Zadranke Anđele Piplović, ona boluje od rijetke bolesti, Rettovog sindroma, kojeg u Hrvatskoj ima 28 djevojaka. Anđela je jedan od najtežih slučajeva s tom bolešću. Teži svega 28 kilograma i ne može živjeti bez brige roditelja cijeli dan i noć. Nekoliko puta dnevno je okreću u krevetu, mijenjaju pelene, katetere. I tako godinama... Hrane je na enteralnu pumpu, ne može jesti ni piti na usta. Iscrpljena je od stalnih napada i imunitet joj je jako loš.

Anđela je jedini takav slučaj u Hrvatskoj po težini simptoma. Rettov sindrom je poremećaj gena koji se javlja kod ženske populacije. Prate ga epilepsija, cerebralna paraliza, Parkinsonova bolest i autizam, poremećeni rad unutrašnjih organa. Anđela ne može razgovarati, no roditelji Žana i Pero s kćeri se dobro razumiju. Anđela komunicira očima, osmijehom i pokretima tijela izrazi raspoloženje.

Anđelin život je ugrožen. Može joj pomoći liječenje na klinici u Maastrichtu u Nizozemskoj, koje je odobrio HZZO. Ta je klinika među najuspješnijima u svijetu za liječenje Rettovog sindroma. Humanitarnom akcijom 'Anđeli za Anđelu' žele se prikupiti sredstva za sanitetski prijevoz avionom Anđele iz Hrvatske do Nizozemske te za popratne potrebe liječenja i boravka Anđelinih roditelja u Nizozemskoj.

U svijetu od te bolesti boluje 350.000 osoba. Uz dobro liječenje osobe dožive i do 60 godina starosti.

Anđela se bez cjelodnevne brige roditelja Pere i Žane ne može sama održavati na životu. Njeni roditelji iz odnosa s Bogom kao praktični katolici crpe snagu živjeti s Anđelom i olakšavati njene tjelesne boli. Iako nepokretna i bez sposobnosti verbalnog izricanja, otac Pero kaže da od Anđele puno više prima, nego što joj on u svom požrtvovnom služenju daje.

Majka Žana svjedoči: „Ne znam kako, ali moguće je doživljavati veliku patnju i istovremeno se osjećati blagoslovljenom, duhovno ispunjenom, iako u njezi i brizi Anđele suprug i ja često prelazimo granice fizičke i psihičke izdržljivosti.

Kako pomoći Anđeli Piplović?

- No, to je naša ljudska ograničenost. Bog daje neiscrpan izvor snage, strpljivosti i ljubavi da toliko teškoga možemo izdržati i nositi. Uvijek sam htjela biti u Isusovoj blizini. Mislila sam da to znači uživati u njegovoj prisutnosti, njegovoj snazi i Božjoj svemoći. Nisam bila svjesna da to nosi i drugu stranu, a to su patnja i trpljenje. Nasljedovati Isusa raspetoga, u boli, na križu. Anđela nam je donijela to iskustvo. Živeći uz Anđelu i s Anđelom, doživljavam veliku Božju milost. Ona me svojim životom mijenja. Širi moje vidike, upotpunjuje me na poseban način, jer i ona je posebno dijete. Teško je moliti 'Neka bude Božja volja', govori Žana Piplović, dodajuči kako kao roditelji žele da Gospodin ozdravi i oporavi njihovu Anđelu.

- Ali smo svjesni da je Božja volja ono što je najbolje za našu Anđelu i za nas kao roditelje. Svaki život je jednako vrijedan u Božjim očima, bez obzira na ono što mi svojim ljudskim očima ograničeno vidimo. A često vidimo samo tjelesnu nemoć, slabost i patnju. No, pozvani smo gledati dublje, biti svjesni da je svaki život svet i Božji dar. I da se prema svakom životu, koliko god bio zdravstveno težak, treba odnositi s velikim poštovanjem i dostojanstveno. Bez obzira koliko puta padnemo pod težinom bolesti i trpljenja, s Anđelom se uvijek iznova dižemo, zahvaljujući Božjoj snazi i njegovom blagoslovu" poručuje majka Žana Piplović.

Zainteresirane osone koje žele pomoći ovoj Zadranci to mogu učiniti pPozivom na humanitarni telefonski broj 060 9002, kao i uplatom na račun u Zagrebačkoj banci: HR6323600003510181498, BIC: ZABAHR2X.