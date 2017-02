Ivan Šarić uskoro u Arsenalu

To da treba pokušati, da se stalno treba gurati van zone komfora svi već deklarativno znaju, ali jako malo ljudi zapravo može reći da živi taj život. Od kada je još bio klinac, Ivan Šarić bio je zaljubljen u svijet informatike, što je moglo odvesti u jednom od dva smjera - milijuni na računu jer bi razvio neku suludu aplikaciju ili vječno djevičanstvo. Možda i oboje.

Sve to postaje krajnje nebitno u trenutku kada je 2006. godine od prijatelja dobio izgrebani DVD sa stand up nastupom Robina Williamsa. U tom trenutku se događa kompletni preokret i umjesto pisanja linija koda, on počinje pisati tekstove za svoje nastupe; umjesto čačkanja po kučištu računala, on čačka po glavama svoje publike i uspješno ih navodi ne samo do smijeha, nego i do nekih novih shvaćanja o njima samima. Ivan sam voli reći da mu je stand up prva ljubav, ono što mu je otvorilo mogućnost da proba i sve ostalo što mu se učinilo zanimljivim.

Zato i dalje stalno razvija, radi i unaprijeđuje svoj stand up, sve kako bi publika otišla ne samo bolje raspoložena nego i s nekom novom mišlju, nekim novim momentom u glavi, da ne ostane sve samo na smijehu, nego i na promišljanju. Takav pedantan stav prema svojoj izvornoj profesiji ga neprestano dovodi pred sve veću i veću publiku.

I tako, 10 godina nakon onog izgrebanog DVD-a sa stand up nastupom Robina Williamsa, Ivan Šarić rasprodaje koncertne dvorane, a 11.ožujka 2017., s početkom u 21 sat stiže i na pozornicu zadarskog Arsenala sa svojim stand up comedy show-om. Ono što nije uspjelo ni jednom domaćem stand up komičaru do sada, uspjelo je Ivanu Šariću. Njegov nastup najbolja je pozivnica za ljubitelje stand upa. Cijene ulaznica iznose 80 kuna.