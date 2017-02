Je li profesorica Zadarskog sveučilišta plagirala svoj doktorat?

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaprimilo je prije desetak dana prijavu protiv predstojnice Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. Sanje Knežević za navodno plagiranje njezine doktorske disertacije Mediteranski tekst hrvatskoga pjesništva. Prijavu je podnio poznati zadarski književnik i književni recenzent Nikola Šimić Tonin.

Predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta dr.sc. Borislav Grgin potvrdio nam je kako su zaprimili službenu prijavu protiv dr. Knežević.

- S obzirom da je doc. dr. sc. Knežević doktorirala na Odsjeku za kroatistiku našeg fakulteta, prijavu sam proslijedio tom odsjeku. Oni sada imaju zadatak formirati stručno povjerenstvo koje bi trebalo ispitati je li prijava utemeljena. Kada Stručno povjerenstvo ovog odsjeka donese svoj sud i dostavi nam ga, Etičko povjerenstvo će postupiti u skladu s našom uobičajenom procedurom, govori prof. Grgin, koji je podsjetio kako je prije osam godina Etičko povjerenstvo njihova fakulteta utvrdilo kako je tadašnji viši asistent sa Sveučilišta u Zadru Željko Oštarić, plagirao i magisterij i doktorat, nakon čega su mu ti naslovi oduzeti pa mu je onda prestao i radni odnos u toj ustanovi. Dakako, Grgin u ovoj fazi nikako nije prejudicirao kakav će biti ishod slučaja zadarske docentice Sanje Knežević.

Govoreći o prijavi za plagiranje, Nikola Šimić Tonin je rekao kako je prije nepune dvije godine slučajno naišao na knjigu prof. Sanje Knežević Mediteranski tekst hrvatskoga pjesništva, za koju je kasnije doznao kako je istu temu prvotno obradila u svojoj doktorskoj disertaciji istog naziva.

- Kada sam pročitao o čemu ona piše u toj knjizi, bio sam zaprepašten. Ona je ukrala cijelu ideju o pjesničkom mediteranskom bazenu, koju sam prvi objavio u svojoj književnoj kritici Približavanjem ptica, objavljenoj godinu i pol dana prije njezine disertacije, i to u Hrvatskom fokusu. Radi se o kritici pjesničke zbirke Tomislava Marijana Bilosnića Približavanja ptica, koju sam napisao upravo na njegovu molbu. Profesorica Knežević je u svojoj disertaciji i knjizi napisala kako je pet suvremenih pjesnika vezano životom i poetikom uz jadranske gradove: Luko Paljetak (Dubrovnik), Jakša Fiamengo (Split), Arsen Dedić (Šibenik), Tomislav Marijan Bilosnić (Zadar) i Boris Domagoj Biletić (Pula). Kada čitamo o plagijatima, pomislimo da se to događa drugima, sve dok se i sami ne nađemo u toj situaciji, kaže Šimić Tonin.

- Nisam tada htio podizati buku oko toga, već se sam odlučio obratiti prof. Knežević, koju sam u dopisu poslanom na njezinu službenu e-mail adresu zapitao kako je došla na ideju da napravi disertaciju i knjigu na ovu temu. Upoznao sam je kako sam prije nje došao na tu ideju te sam zatražio da to stavi u fusnotu disertacije i knjige, a zatražio sam i da mi se ispriča. Odgovorila mi je dopisom u kojem je navela kako u trenutku pisanja disertacije nije znala za moju književnu kritiku na istu temu, kao i da bi me, da je znala za to, sigurno navela kao izvor. Dopis je završavao zahtjevom da joj se više ne obraćam, a o tome da će me navesti kao izvor u svojoj disertaciji i knjizi nije bilo ni riječi, a o isprici i da ne govorimo, ističe ovaj književnik, koji je kazao kako s prof. Knežević više nije htio komunicirati ovim putem.

Komentar prijave Etičkom povjerenstvu zatražili smo i od doc. dr. sc. Sanje Knežević, koja je kazala kako to povjerenstvo treba napraviti posao za koje je zaduženo, ako je već došlo do prijave. "O ovom slučaju nemam komentara", poručila je prof. Knežević.