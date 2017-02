"Karlson s krova", autorice Astrid Lindgren na kazališnim daskama

Foto: Vedran SITNICA

Još nas jedan dan dijeli do premijere nove predstave Kazališta lutaka Zadar. Bio je to povod za press konferenciju na kojoj je najavljen "Karlson s krova", predstava u režiji Ljudmile Fedorove prema tekstu Astrid Lindgren. Kako smo mogli čuti na konferenciji, tekst dosad nije bio preveden na hrvatski pa je riječ bila o dodatnom poslu, no bar je sad još jedan komad poznate autorice dostupan na našem jeziku. Naime, Astrid Lindgren je svima dobro poznata po kultnoj priči Pipi duga čarapa.

Ljudmila Fedorova dramatizirala je priču o dječaku Karlsonu, a ruskoj redateljici ovo nije prvi put da radi u Zadru.

- Zahvalila bih se ovom prilikom što sam još jednom dobila mogućnost raditi u Kazalištu lutaka Zadar, kazala je Fedorova koja je s predstavom Zvjezdica već oduševila Zadrane, ali i festivalsku publiku gdje je pobrala nagrade. Još jedna Ruskinja, Marija Klocheva, pobrinula se za scenografiju i izradu lutaka, dok je autor glazbe naš poznati glazbenik, Tomislav Pehar koji je radio glazbu i za Zvjezdicu. Songove je radio Davor Grzunov, dok su se za oblikovanje svjetla pobrinuli Ivo Nižić i Frane Papić. A u predsatavi igraju Anđela Ćurković Petković, Dominik Karakašić, Irena Bausović, Josip Mihatov, Juraj Aras i Sanja Zalović. Svi odreda istaknuli su zadovoljstvo radom na predstavi, kao i zajednički rad koji je, vjerujemo, doprinio uspjehu novog komada zadarskih lutkara.

Predstava nam donosi vrlo jednostavnu priču o jednom dječaku. Svante Svenson vrlo je usamljen sedmogodišnji dječak. Njegovi su roditelji prezauzeti poslom i vlastitim obavezama da bi se igrali s njim, pa čak i primijetili njegovu usamljenost. K tome, nedavno su se preselili u novi grad, a Svante je krenuo u novu školu u kojoj još nije stekao nove prijatelje. No odjednom se, baš u trenucima njegove najveće usamljenosti, niotkuda, počeo pojavljivati neobičan čovječuljak Karlson. Karlson koji na leđima ima propeler i može letjeti. Karlson koji šeta krovovima i za ručak, umjesto juhe, jede slatkiše. Karlson koji nikada - ali baš nikada - nije umoran i koji je uvijek - ali baš uvijek spreman za igru! Karslon će postati Svanteov najbolji prijatelj. Priznajte: i vi biste željeli takvog prijatelja! I znate što? Ako posegnete za najsnažnijim i najčarobnijim stvaralačkim alatom - vašom maštom, možete! Prema motivima romana poznate spisateljice za djecu Astrid Lindgren, a u režiji spretne, kreativne i - kao i Svante- maštovite Ljudmile Fedorove, nastaje još jedna zabavna, poučna, dinamična i topla predstava koja će nas podsjetiti i prisjetiti na bezgraničnu moć mašte.

Premijera za medije i uzvanike je, dakle, sutra, dok je prva izvedba za građane u nedjelju, 5. ožujka.