Kolo vode nekretninaši, ribari i oživljeni građevinari

Foto: Zvonko KUCELIN

Odnedavno znamo koliki je bruto domaći proizvod ( BDP) Hrvatske i koliko koja županija u njemu stvara, koliki je BDP po stanovniku, gdje se pretežito stvara i sl., a za 2014. godinu, te time možemo odmjeriti položaj Zadarske županije u zemlji. Odmah treba reći da je on - ispodprosječan, makar to vrijedi za sve u zemlji osim nedostižnog Zagreba, te Istre i Primorsko goranske županije, koji jedine uz metropolu prelaze hrvatske prosjeke.

Dok je hrvatski BDP 328 milijardi kuna ili 43 milijarde EUR-a, Zadarska županije je na 10,7 milijardi kuna ili 1,4 milijarde EU-a, što je 3,3 posto BDP-a zemlje. Dok je BDP po glavi stanovnika 77.500 kuna ili nešto više od 10.000 EUR-a, u Zadarskoj je županiji 62.500 kuna , tj. 8200 EUR-a ili 80,7 posto prosjeka u zemlji, dakle na zaostatku od 20- ak posto.

Što Zadarska županija daje i znači Hrvatskoj?

Kada je u pitanju tekuće stvaranje, odnosno bruto dodana vrijednost kroz godinu, ona je u zemlji bila 277 milijardi, a u Zadarskoj županiji devet milijardi. Po djelatnostima Zadarska županija u stvaranju nove vriednosti u zemlji najviše sudjeluje u nekretninama (6,3 posto u njima stvorenog u zemlji), očito oživljenoj građevini ( 4,8 posto nove vrijednosti građevinarstva zemlje) te u odjeljcima poljoprivrede i ribarstva, a što se ovdje prije svega odnosi na ribarstvo, točnije marikulturu, u kojoj smo na 4,7 posto nove vrijednosti stvorene u zemlji. Najjadnije sudjelujemo u novom stvaranju vrijednosti u - prerađivačkoj industriji, rudarstvu i stalim industrijskim, odnosno sekundarnim djelatnostima, gdje smo na jadnih 1,5 posto, odnosno u samoj prerađivačkoj industriji i jadnijih 1,3 posto. Ima jedna branša u kojoj smo i gori, a to je ova kojoj pripada i posao koji upravo radim i koji radi Zadarski list, odnosno informacije i komunikacije. Tu smo na 1 posto zemlje, a utješno može djelovati jedino to da je tu dominacija Zagreba najizraženija, uz nešto disperzije ka tri već znana centra, a jedino možemo kazati da se Zadarski list trsi i pomaže da smo i tu gdje jesmo.

Makar nas većina zna da je dominatan posao ovdašnjih ljudi ono što je strpano pod zajednički iskaz: trgovina, prijevoz i skladištenje, te smještaj, pripreme i usluživanje hrane i pića, što bi rekli trgovina promet i turizam i ugostiteljstvo. Naime tu smo za Hrvatsku na 3,4 posto, što je ipak blago iznad naših 3,3 posto udjela u svemu skupa. No nije posebno iskazano značenje turizma, što bi nam bilo analitički značajno. U administraciji, zdravstvu, prosvjeti, itd. smo oko ili nešto blago iznad našeg općeg gospodarskog mjesta u zemlji. To je ono što Hrvatskoj doprinosimo i značimo.

Što se stvara u Zadarskoj županiji

Najviše bruto dodane vrijednosti, odnosno 22,1 posto dolazi u ovoj županiji iz trgovine, prometa i turizma, u kojim djelatnostima radi daleko najviše ljudi, dok je odmah iza s 20,3 posto nekretninaštvo, u kojem je broj zaposlenih simboličan (što bi značilo da su zarade i te kako dobre poduzetnicima). U prerađivačkoj industrii i rudarstvu daljnjih je 10 posto, no prije toga su javna uprava, obrazovanje, zdravstvo i socijala sa 16,5 posto. Iza toga je sa 7,7 posto građevinarstvo i potom sa 7,6 posto znanost i stručne usluge. Poljoprivreda i ribarstvo su na 5,9, a zahvaljujući sjedištu OTP banke i nizu poslovnica financijske usluge su na 5 posto.

BDP po glavi stanovnika u općim smo crtama naveli. U odnosu na 10.152 EUR-a u zemlji ovdašnjih 8197 EUR-a, osim enormnog zaostajanja za Zagrebom sa 17.900 EUR-a, manje je od 12.700 Istarske, 12.600 Primorsko-goranske, 10.200 Dubrovačko-neretvanske, 8500 Varaždinske i 8600 Koprivničko-križevačke, odnosno BDP je veći od ostalih županija.

Utjeha rasta

Zadranima može biti utjeha iskazani rast od 2000. godine do ove 2014., za koju su analize gotove. Država je od te godine sa 124 došla do 223 milijarde BDP-a u kunama, a Zadarska županija sa 4,8 milijardi do 10,7 milijardi (kažimo zbog ilustracije kriznih godine da ni mi ni država nismo blizu 2008., kada je država imala 236 milijardi, a Zadarska županija 12 milijardi). Dok se Zadarska županija uvećala dohodovno više nego dvostruko, odnosno oko 2,3 puta, u zemlji je uvećanje bilo ispod 1,8 puta. To bi značilo da je od 2000. godine u ovoj sredini, u odnosu na većinu sredina u zemlji, rast bio osjetniji. To posebno vrijedi za razdoblje do 2008. godine.

Isto to iskazano na BDP po glavi stanovnika znači da je prosjek Hrvatske bio 2000. godine 5400 EUR-a, a 2014. došao je do 10.300. Zadarska je županija startala s 3900 i došla do 8200, a o onih gotovo 9000 iz 2008. godine ćemo još neko vrijeme pričati.