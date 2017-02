Na proslavama obrane mosta pojavljuju se ljudi koji s tim događajima nemaju veze

Objavljivanje knjige Ivice Jurčevića "E, nećeš! Postrojba Most u obrani Paškog mosta" i dalje stvara velike prijepore u braniteljskoj populaciji Paga. Podsjetimo, Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata otoka Paga i Odbora za branitelje Gradskog vijeća Paga oglasili su se priopćenjem da kako nisu suglasni s falsificiranjem povijesnih činjenica i iskrivljavanjem istine o Domovinskom ratu. Jurčeviću se zamjera da je zloporabio povijesni kontekst, financirajući svoju knjigu novcem poreznih obveznika. Međutim, dobar dio branitelja iz postrojbe Most ne slaže se s takvim zaključcima.

- Konačno je nakon 25 godina marginalizacije i zatajenja, obznanjena istina o našoj postrojbi Most. Glavnim događajima, braniteljima i atmosferi koja je vladala na paškom mostu u jesen 1991. godine. Knjiga "E nećeš", autora Ivice Jurčevića, našeg tadašnjeg zapovjednika, po svom sadržaju nije samo roman i memoarsko gradivo, nego i veliki doprinos hrvatskoj historiografiji. Svima onima, koji bez argumenata poriču povijesnu istinu objelodanjenu u ovoj knjizi, odričemo svaku kompetenciju da sude, govore ili naklapaju o nama, koji smo na kamenjaru paškog mosta, ne u toploj sobi ili skloništu, časno služili Domovini, obranili most i rušili neprijateljske zrakoplove, stoji u izjavi koju su potpisali 12-torica hrvatskih branitelja postrojbe Most.

Izjavu su potpisali: Nedjeljko Fabijanić, zamjenik zapovjednika, Nikola Stupičić, kordinator za Strijele, Ivo Kaurloto, zapovjednik smjene C na Desetki, Ivo Barišić, zapovjednik smjene B na Desetki, Tonći Tičić, zapovjednik smjene B na Četvorci, Ante Festini, zapovjednik smjene C na Četvorci, Bisero Radan, zapovjednik smjene C na Petici, Želimir Škoda, zapovjednik smjene A na Petici, Darko Jurčević, zapovjednik smjene B na Petici, Marijan Tičić, zapovjednik smjene na boforsu, Vinko Donadić, operator na Dvojci i Berislav Vučković, operator na Osmici.

Kao nam je rekao Nikola Stupičić, glavni razlog ovakvom istupu jest činjenica da je doprinos postrojbe Most godinama bio zanemarivan.

- Na svim proslavama obrane Paškog mosta pojavljivali su se ljudi koji s tim događajima nemaju veze, a sad se usuđuju nama govoriti što je istina. Neki od njih, koji sad prozivaju Jurčevića, imaju i po 7.000 kn mirovine, ali nisu bili na Paškom mostu tih dana 1991. Svo ovo vrijeme nas je to tištilo i sad, kad se pojavila knjiga, takvi imaju nešto protiv, govorio je Nikola Stupičić.

Stupičić, kao i mnogi njegovi kolege branitelji, nije ostvario braniteljsku mirovinu, već radnu, a njihov ratni doprinos itekako je bio vidljiv, jer su pored teških zračnih napada osigurali poveznicu između sjevera i juga Hrvatske.