Tridesetak polaznika kineski jezik učit će na - engleskom

Foto: Marin GOSPIĆ

Tridesetak zadarskih polaznika krenulo je u avanturu učenja kineskog jezika. Besplatni tečaj kineskog jezika i kulture u Zadru osigurao je Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu i on će se tijekom slijedeća četiri mjeseca održavati dva puta tjedno u dvije grupe u Centru za strane jezike pri Sveučilištu u Zadru.

Na prvom satu sinoć su se učile osnove kineskog jezika, kako razumijeti jezik i koje su razlike između engleskog i kineskog jezika, budući da su sva predavanja predviđena na engleskom jeziku. Predavanja provode izvorni govornici kineskoga jezika, odnosno nastavnici specijalizirani za podučavanje kineskoga jezika strancima, a jedna od njih je i prof. Zhihua Zhang.

- Važno je da polaznici imaju samopouzdanja na ovom tečaju. Hrvati su jako pametan i otvoren narod i vjerujem da će im dobro ići, kazala je Zhang koja u Hrvatskoj živi posljednjih šest mjeseci.

Zadrani će s njom kineski jezik učiti naredna četiri mjeseca i to će biti dovoljno samo za osnove.

- Naravno, četiri mjeseca su značajna za početak učenja kineskog, no to nije dovoljno. Za savladati jezik je potrebno puno više. Ipak, ako nakon tog vremena odete u Kinu, sporazumijet ćete se s lokalnim ljudima, no da biste više razumijeli kinesku kulturu, potrebno je imati šire znanje jezika, pojasnila je Zhang.