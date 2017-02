U Arbanasima završna faza radova na odvodnji

Foto: Vedran SITNICA

Zbog radova na izgradnji javnog sustava odvodnje otpadnih voda jučer je za sav promet zatvoren dio ulice Karma, Kukljičke ulice, Put Klementa i Gaženičke ceste na zadarskom predjelu Arbanasi.

Stoga su iz Odvodnje zamolili građane, odnosno sudionike u prometu, da za vrijeme izvođenja radova poštuju prometne znakove privremene regulacije prometa.

Radovi bi, kako doznajemo od direktora Odvodnje Ante Josipa Šikića, trebali biti gotovi za oko dva mjeseca, a riječ je o završnoj fazi radova na izgradnji javnog sustava odvodnje otpadnih voda u ovom dijelu grada.

- Radi se o završetku kompletnog sustava za Arbanase. Projekt se odvijao u više faza, ovisno o financijskim sredstvima kojima smo raspolagali. Vrijednost ugovorenih radova na ovoj završnoj fazi, koje izvodi zadarska tvrtka Vodoinstalacija d.o.o., iznosi 1.950.000 kuna, a ukupna vrijednost radova na sustavu odvodnje u Arbanasima je oko 12 milijuna kuna, kaže Šikić pojašnjavajući kako se izvode radovi na postavljanju sekundarne kanalizacijske mreže što je vrlo zahtjevan i kompleksan posao s obzirom na to da se ti radovi moraju izvoditi u uskim i jednosmjernim ulicama. Direktor Odvodnje istaknuo je kako će nakon okončanja radova tamošnjim stanarima, ali i djelatnicima Odvodnje, biti lakše. Prvima jer im neće smetati kamioni za crpljenje jama, posebice tijekom turističke sezone, a drugima jer se više neće morati uvlačiti u uske uličice i to s malim kamionima, budući da se oni veliki zbog specifičnosti prostora u tom dijelu grada nisu mogli koristiti.

- Po završetku ovih radova ostat će tek jedan mali dio koji neće biti spojen na mrežu s južne strane naselja. No, i to ćemo uskoro riješiti kroz aplikacije prema strukturnim fondovima u sklopu Projektno-studijske dokumentacije, aglomeracije Zadar-Petrčane. Jednostavno se gravitacijski taj dio nije mogao do sada spojiti, pojasnio je Šikić ističući kako je Odvodnja nedavno potpisala još jedan vrijedan ugovor.

- Radi se o jednom operativnom zahvatu, odnosno izradi dijela mreže koja ne nosi toliko priključaka, ali otvara prostor za širenje mreže prema Sinjoretovu. Ti radovi će se izvoditi u ulicama Kažotićeva i Franka Lisice, u dijelu kod Gradskog groblja. Kako je već izabran izvođač radova, zagrebačka tvrtka Braco kop, početak radova očekujemo već s prvima danima ožujka, najavio je Šikić dodajući kako je riječ o radovima vrijednim 2,3 milijuna kuna.