Ne brinem se oko svoje statistike, igram za momčad

Mnogo važniji dvoboj protiv Cibone bio je onaj ABA ligaški, kada su Zadrani košem Maja Kovačevića s istekom vremena stigli do vrijedne pobjede, koja im je u konačnici vjerojatno i osigurala ostanak u regionalnoj ligi. Samo nekoliko tjedana kasnije na Višnjik je ponovno stigao isti protivnik, ovaj puta u A-1 ligi. Dok je u utakmici ABA lige Zadru "mač visio nad glavom", a Ciboni ta utakmica nije značila ništa, u nedjeljnom dvoboju Cibona je, rezultatski, imala znatno veći motiv. Ali opet je slavio - Zadar. I opet je Maj Kovačević bio odličan. U prvom poluvremenu samozatajan sa sveukupno dva postignuta koša, no u drugom je Slovenac u redovima Zadra proradio i pogodio 15 koševa, od čega četiri trice iz četiri pokušaja, a promašio je samo jedan šut za dva.

- Iskreno, uopće se ne brinem oko svoje statistike. Igram za momčad i uzimam šut za koji mislim da je kvalitetan - istaknuo je Kovačević, kojemu nije smetalo što je u prvom poluvremenu imao samo dva šuta. A realno, niti šest pokušaja za ovakvog šutera nije pretjerano velik broj.

- U drugom dijelu se poklopilo nešto više šuteva i drago mi je da sam ih uspješno realizirao.

Osim Kovačevića, dobru realizaciju imala je i cijela momčad Zadra. Igrači trenera Aramisa Naglića ukupno su zabili 90 koševa. Samo u drugom dijelu 52.

- Znali smo da nas čeka kvalitetan protivnik, koji u svom rosteru ima izuzetno dobre pojedince. Ali mi smo se dobro pripremili. Spremali smo se za tu utakmicu cijeli tjedan i zaista smo dobro odigrali. Kada je bilo najpotrebnije pokazali smo karakter kao momčad.

Ipak, u utakmicu ste krenuli poprilično nervozno. Uzimali su se loši šutevi, gubile se lopte...

- Možda je razlog taj što smo promijenili ritam utakmice. Gotovo cijelu sezonu smo igrali utakmice svakih nekoliko dana, a sada imamo jednu utakmicu tjedno. U svakom slučaju takav ritam nas čeka i dalje i moramo se adaptirati na njega.

Nakon vrlo teške sezone, Zadar u posljednjem periodu igra jako dobro. Momčad je zdrava, dobro posložena, a svaki umor koji se "uhvatio" za zadarske igrače, sada se može bez problema rješiti, pošto, kao što je i sam Kovačević napomenuo, ima velik broj dana između utakmica. Onog trenutka kada igrači Zadra se adaptiraju na ovakav ritam utakmica, nema razloga da predstave ne budu još kvalitetnije.

- Imamo duže pauze, više treninga, manje utakmica. Ali vjerujem da ćemo biti još bolji, čim uhvatimo taj ritam.

A do kraja regularnog dijela A-1 lige ima još četiri kola. Što se tiče pozicije na tablici, košarkaši Zadra trenutno su na petom mjestu s omjerom 15:7. Ipak, realno su šesti, pošto Cibona ima utakmicu manje i šest poraza. U ovom trenutku teško je predvidjeti kako će se rasplesti liga i tko će se kome suprostaviti u doigravanju. Zadrani će vjerojatno ostati na šestom mjestu, što znači da će u četvrtini finala ići na trećeplasiranu momčad. No, u nekoj "ludoj" završnici lige, može se dogoditi čudo pa da Zadar uđe u TOP 4, što znači i prednost domaćeg parketa. Ipak, još je prerano "kalkulirati", već je u idućih mjesec dana mnogo važnije se na najbolji mogući način spremiti za "play off".

- Svakako da nam je cilj tempirati formu prema kraju regularnog dijela lige. Želimo maksimalno spremni dočekati doigravanje - zaključio je Kovačević.