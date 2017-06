Igor Banović: Iza mene je sezona u kojoj sam igrao najbolji nogomet

Da su kojim slučajem Sheriff i Dacia izgubili u zadnjem kolu, Milsami bi bio prvak. Nažalost po nas oni su slavili, kao i mi, ali to nam nije bilo dovoljno za naslov, već samo za 3. mjesto - kazao je Banović

Foto: Vedran SITNICA

Zadar je, hvala Bogu, grad koji ima niz internacionalaca u širokoj paleti sportova. Nogomet i košarka prednjače u tom pogledu. A ljeto, ili barem njegov prvi dio, period je kada zadarski sportaši mir i uživanciju potraže upravo u svome rodnome gradu. To je, naravno, prilika za novinare da s njima u ležernome tonu naprave pokoji intervju i uz kavu ili neko osvježavajuće piće popričaju o netom završenoj sezoni, ali i planovima za budućnost. O Igoru Banoviću, zadarskom nogometnom internacionalcu posebno objašnjenje tko je i za koga je nastupao, valjda nije potrebno, barem ne onim pravim poznavateljima nogometnih zbivanja. Igor je dvije sezone proveo u Moldaviji, u Milsami Orheiju, jednom od najjačih klubova u toj dalekoj državi. I to vrlo uspješno. Posebice se to može kazati za sezonu koja je iza nas u kojm se Milsami do posljednjeg kola borio za naslov prvaka Moldavije. Na kraju su zauzeli treću poziciju, ali Banović itekako, i statistički, i po općem dojmu, može biti zadovoljan svojim učinkom.

- Smatram da je ova posljednja sezona koju sam odigrao za Milsami najbolja u mojoj karijeri - kazivao je zadovoljni Banović.

Korak do naslova

- Jednostavno nemam pravo kazati ništa drugo. Zabio sam sedam golova u 26 nastupa, a uz to imao i tri asistencije. Definitivno sam u ovoj sezoni igrao svoj najbolji nogomet. Prije odlaska u slovenske Domžale imao sam i vrlo dobru sezonu u Zadru. Tada sam zabio četiri gola i upisao šest asistencija. Ali, ipak ovu, barem statistički moram staviti ispred te. Nije bila loša ni prva sezona u Milsamiju kada sam zabio pet golova uz dvije asistencije.

Milsami je kada je Banović stigao u njihove redove kao prvak Moldavije igrao kvalifikacije za Ligu prvaka.

- Istina, kada sam potpisao za Milsami oni su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka. Sezonu prije osvojili su naslov prvaka države i to im je najveći uspjeh do sada. Uslijedila je loša sezona u kojoj smo na kraju osvojili mršavo 6. mjesto. Samim time nije se ostvario ni ulazak u europska natjecanja. Uslijedila je smjena trenera i ove smo se sezone vratili. Do prosinca smo držali prvo mjesto s pet bodova prednosti ispred drugoplasirane momčadi, a sedam ispred treće. Međutim, nakon toga smo malo pali i pretekli su nas Sheriff i Dacia. Međutim, do posljednjeg kola smo se borili za naslov. Da su kojim slučajem Sheriff i Dacia izgubili u zadnjem kolu, Milsami bi bio prvak. Nažalost po nas oni su slavili, kao i mi, ali to nam nije bilo dovoljno za naslov, već samo za 3. mjesto.

Nakon dvije sezone u Milsamiju Banoviću je istekao ugovor. Je li bilo ponuda za produljenje, tj. novi ugovor?

- Nudili su mi novi ugovor, ali nekako nisam bio zadovoljan s financijske strane pa sam ih odbio. Još se vode pregovori i razgovori s Milsamijem, ali u ovome trenutku bliže sam odlasku, nego ostanku u tom klubu. Naravno, ta priča još uvijek nije gotova, možda se situacija promijeni pa ipak ostanem u istome klubu.

S obzirom na vaše partije ove sezone i vrlo dobru statistiku ponuda vjerojatno ne manjka?

Ponude

- Postoji određeni broj ponuda. Ali, ja se u ovome trenutku još uvijek nisam odlučio gdje ću nastaviti karijeru. Nekako mi se ne žuri, smatram da će biti još ponuda i onda ću na kraju odabrati onu najbolju. Lijepo mi je u Zadru gdje uživam s obitelji. Imam agenta koji se brine za moju karijeru i vjerujem da će ponude koje ću dobiti u sljedećem razdoblju biti još povoljnije. Naravno, dok se ne zgotovi posao oko mog novog kluba neozbiljno je u javnost iznositi bilo kakva imena. U svakom slučaju dobro ću odvagnuti i donijeti, nadam se, pravu odluku.

Za kraj smo naravno ostavili pitanje o njegovom najdražem klubu, Zadru. Jeste li vjerovali da će Zadar već u prvoj sezoni u Trećoj ligi uspjeti ostvariti povratak u viši rang?

- Pratio sam rezultate Zadra, a često sam se znao čuti i s bivšim suigračima. Bio sam uvjeren da će se Zadar već u prvoj sezoni vratiti u Drugu ligu. Nažalost, to se nije dogodilo, a mislim da je glavni problem bio u drugom dijelu sezone kada su rezultati bili stvarno loši. Ne znam gdje je stvar "zaštekala", ali očito nije bilo dovoljno kvalitete za pravi iskorak. Što je tu je, nema puno vremena za žaljenje. U Zadru se što prije trebaju okrenuti sezoni koja dolazi i pod svaku cijenu se vratiti u Drugu ligu. A ubrzo, nadam se, i u Prvu HNL. Jer, Zadar jednostavno zaslužuje imati prvoligaša - kazao je na kraju razgovora Igor Banović.