Zadrani prosvjedovali protiv Zakona o koncesijama (GALERIJA)

Za smanjenje koruptivnih rizika predlažemo da se razvije višeslojni sustav nadzora koncesija koji bi u sam proces dodjele ravnopravno uključio lokalnu zajednicu i stanovništvo koje živi na tom području - predloženo je s prosvjeda

Foto: Marin GOSPIĆ

Tražimo da Zakon o koncesijama ide na treće čitanje i da se otvori javna rasprava po tom pitanju - dva su centralna zahtjeva koja su organizatori i sudionici prosvjeda za odgovorno upravljanje koncesionalnim dobrima sa zadarskog Narodnog trga uputili Vladi RH i saborskim zastupnicima. U organizaciji nekolicine studenata koje je predvodila Lucija Šalinović okupljeni su glasno izrazili svoje negodovanje aktualnim Zakonom o koncesijama, ustvrdivši da kao takav u sebi nosi visok koruptivni rizik.

- Svi do sada znamo za priču o plažama, ali zakon o koncesijama ne utječe samo pomorsko dobro. Utječe i na vode, zemljišta, energente, autoceste... na naše vrijednosti i samu budućnost Hrvatske. Lokalne zajednice i građani, oni kojih se dodjele koncesija najviše tiču, nažalost uopće nemaju riječi u tome. Trenutni prijedlog zakona ostavlja i previše mjesta za njegovu zlouporabu. Navest ću samo neke. U članku 35. prijedloga Zakona o koncesijama se tvrdi da se koncesionar može odabrati tek na temelju inovativnosti ponude za koncesiju. Svi ostali uvjeti, čak i novčana ponuda, nisu bitni. Definicija inovativnosti s druge strane nije objašnjena, čime je otvoren put za zloupotrebu jer tko je taj koji će odlučiti što je inovativno, a što ne. Sporni su, između ostalog, i članci 66. i 67. jer Zakon dopušta da tek osnovana firma bez prihoda, bez zaposlenih, kao i ozbiljnih garancija može pobijediti na koncesijskom natječaju. I što se može dogoditi? Ta firma može uzeti kredit te ga prestati plaćati čime banka postaje koncesionar i to pravo može prebaciti na koga želi, bez da u to imaju uvida građani, lokalna zajednica, naglasila je Šalinović.

Prosvjed nije okupio puno ljudi, otprilike stotinjak prosvjednika među kojima su se zbog prepoznatljivih žutih majica posebno isticali članovi Živog zida.

Neki od okupljenih su nosili i transparente na kojima se moglo pročitati: "Koto more platiti", "Not for sale", "Čujete li svoje otoke", "Ako nećemo mi tko će", "Borimo se za našu baštinu".

Govorio je i sociolog Sven Marcelić koji je naglasio kako nas ima sve manje, a sada nam namjeravaju oduzeti i zemlju.

- Postajemo Indijanci. Oduzima nam se zemlja, donose se zakoni koji omogućavaju korupciju i mislim da je vrijeme da kažemo - dosta, istakao je Marcelić.