Stipić: Šime i Igor su i najbolji i jedinstveni

Olimpijsko zlato Šime Fantele i Igora Marenića sigurno spada u najvažnije rezultate u povijesti Zadra. Iako su jedriličari Sv. Krševana samo nekoliko mjeseci ranije, osvajanjem svjetskog zlata, najavili pohod na "vrh Olimpa", pred Fantelom i Marenićem stajao "veliki" uteg jer su morali pobijediti i sebe i protivnike i to u jednoj, kako je i Šime rekao, od najtežih regata. A za dobitnu kombinaciju, uz talent, trebaju se posložiti i mnoge druge stvari. Od uvjeta, opreme, preko kvalitetnog stručnog stožera, do mnogih detalja koji u konačnici stvaraju prvake. Jedan od važnih kotačića u stručnom stožeru Fantele i Marenića je Edi Stipić, koji je bio zadužen za fizičku pripremu. Stipić je zadarskoj javnosti poznat kao odličan atletičar i trener koji je stvorio odlične generacije atletičara, a bio je i atletski izbornik. Otišao je Stipić i u mnoge druge sportove, poput nogometa i tenisa da bi posljednje tri godine sreću našao u jedrenju.

- Nije baš poznato, ali bio sam kondicijski trener posadi Petar Cupać/Tomislav Bašić 2003. i 2004. kad su i nastupili u Ateni u klasi 470 kao prva zadarska posada na Olimpijskim igrama. Tada su ostvarili i povijesnu pobjedu u jednom plovu, a natjecanje su završili na 19. mjestu - istaknuo je Stipić, za kojeg je zlato zadarskog jedriličarskog dvojca iz Rije kruna (trenerske) karijere.

- Kako sam u atletici imao solidnu karijeru, govorio sam tada sebi da ću sigurno barem 3-4 puta nastupiti na olimpijskim igrama. Jednom sam bio blizu, ali nisam uspio, a sada sam kao trener dobio mogućnost biti dio nečega što je sportska povijest.

Ne treba niti govoriti s kakavim epitetima Stipić govori o olimpijskim pobjednicima.

- Riječ je o sjajnim sportašima, ali i izvanrednim ljudima. I velikim pobjednicima. Oni su vrlo radna posada. Igoru je itekako potrebna odlična fizička sprema jer mora nadoknaditi svoje antropomentrijske osobine. Naime, niži je i drugačije tjelesno raspoređen od većine flokista. Šime mu, kao kormilar, također treba pomagati i u njegovom dijelu. Napravili su posebnu simbiozu i od potencijalne mane stvorili veliku prednost. Naime, jako teško ih je "skautirati", baš radi njihovih položaja u brodu. Tako da, osim što su najbolji, oni su i jedinstveni.

Kondicijska priprema je u jedrenju vrlo zahtjevna i potrebna.

- Apsolutno. Ukoliko je Gariju Kasparovu bila potrebna kvalitetna fizička priprema za biti najbolji u šahu, onda u jedrenju svakako treba izrazito raditi na tom segmentu. Čast mi je što sam dobio priliku pomoći Šimi i Igoru u ostvarivanju njihovog sportskog i životnog sna, koji postao zapravo i moj životni san.

Nakon što su osvojili Svjetsko prvenstvo u Argentini te regate prije Olimpijskih igara, Fantela i Marenić dominantno su osvojili zlato u Riju. Forma se očito dobro tempirala?

- To je zasluga cijelog tima. Prije svega Ede Fantela, zatim fizioterapeuta Dade Burčula, tehničkog savjetnika Talijana Andrea Maninija koji je s njima bio i u Riju. I sve je to funkcioniralo jako dobro. Već sam im na Svjetskom prvenstvu u Argentini rekao da do sada nisu bili u toliko dobroj formi. To se nastavilo do Rija.

S vaše strane, je li bilo sumnje da mogu zadržati takav stupanj sportske forme?

- Zapravo i nije. U Rio se išlo s ciljem osvajanja zlata. Možda se nije javno govorilo, ali svjetski prvak ne dolazi na Olimpijske igre da bude treći. Bio sam nervozan prvi dan, ali kada sam vidio kako je to krenulo, do kraja regate bio sam potpuno miran.

Rezime nakon tri godine rada s najboljima?

- Nisam bio u početku svjestan koliko je ovo ozbiljan proces i nisam znao da možemo biti ovoliko dominantni. Sada mogu reći da sam radio s krasnim ljudima, koji ne hodaju po nebu i uvijek traže u čemu mogu biti bolji i to je njihova najvažnija vrlina. Tri godine radim s njima i to je bilo dovoljno vremena da njihove prednosti, ali i nedostatke, ukomponiram u dobar paket. Uspio sam prepoznati specifičnosti jednadžbe specifikacije, odnosno jednadžbe uspješnosti u sportu, pomalo ih slagati u svojoj glavu i kroz rad dobivati povratne informacije. Važno je napomenuti da kroz ovaj period nismo imali nikakvu ozljedu, nikakav prekid kontinuiteta rada i to je također bilo izrazito važno.

Odmarate li se sada?

- Ne. Šime i Igor nisu jedini sportaši s kojima radim. Nisam uopće imao odmora, a razmišljam da se polako okrećem i novom projektu. I to se želim postupno vratiti u sport koji najviše volim, a to je atletika.