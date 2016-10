Porečanke traže otkazivanje koncerta Mladena Grdovića

Foto: Marin GOSPIĆ

Ženska mreža Hrvatske u potpunosti podržava Centar za građanske inicijative Poreč u nastojanjima da pošalje jasnu poruku javnosti o neprihvatljivosti odnosa lokalnih tijela vlasti prema problemu nasilja nad ženama i obiteljskom nasilju. Pridružujemo se izraženom protivljenju odluci Grada Poreča da ne otkaže javni nastup osobi koja je više puta osuđivana zbog nasilja u obitelji. Činjenica da je određena osoba zabavljač ni na koji način ne isključuje činjenicu da se radi o osuđivanom nasilniku u obitelji, stoji u jučerašnjem priopćenju Ženske mreže Hrvatske.

Još jedna je to reakcija na nedavnu odluku Grada Poreča da za doček Nove godine na Trgu slobode angažira Jasmina Stavrosa, koji nije sporan, te Mladena Grdovića koji je i prijavljivan i osuđen zbog nasilja nad svojom suprugom. Na to je prošli tjedan reagirao porečki CGI, zatraživši od Grada da otkaže nastup Grdovića, na što je iz gradske uprave poručeno da se to neće dogoditi. Grad je istaknuo pravo svakoga da zarađuje i odvojio je Grdovićev posao zabavljača od Grdovića kao privatne osobe.

- Odlukom da se angažira osoba koja je osvjedočeni nasilnik javnosti se šalje poruka da je nasilje društveno prihvatljiv oblik ponašanja, a plaćanje nastupa sredstvima svih poreznih obveznika, pa tako i žena koje svakodnevno trpe nasilje, posve neprimjerenim, smatraju u Ženskoj mreži.

I ta je organizacija istaknula da je potez Grada Poreča još jednom pokazao kako se nasilje u našem društvu ne doživljava ozbiljno. I dalje se doživljava kao privatni problem, premda su posljedice uvijek po društvo, piše Ženska mreža.

Nataša Vajagić iz porečkog CGI-ja nije krila razočarenje odlukom Grada da se koncert ipak održi, ali i senzacionalističkim pristupom ovog slučaja u pojedinim medijima.

- Stoji da je pravo svakoga da zarađuje, kako Grad kaže, ali ipak nam je žao da u ovom slučaju nije prepoznat još jedan način kako pokazati da smo svi kao zajednica protiv nasilja nad ženama. To nije problem samo Hrvatske, već globalni koji se ne smanjuje, nego raste. Čuli smo i vidjeli brojne komentare na ovaj slučaj, što samo pokazuje da još puno moramo raditi na osvješćivanju problema obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Većina nažalost i dalje misli da je nasilje privatna stvar osoba i da to treba ostati između njihova četiri zida. Ipak našom smo reakcijom uspjeli javnosti ukazati na problem nasilja i uvjereni smo da će tiha većina to prepoznati i da se neće pojaviti na Grdovićevom koncertu za Novu godinu, misli Vajagić.

Međutim, dodala je da su svjesni da se radi o velikom koncertu, da je već sve odlučeno i organizirano te da je marketing već odrađen.

- Na kraju krajeva, vidimo da je ovaj slučaj, u kojem su neki mediji Grdovića prikazali kao žrtvu, organizatorima donio još veću reklamu i to na nacionalnoj razini. To znači da je potrebno i medije osvještavati o problemu nasilja, posebno kada znamo da će jedna od tri žene u svom životu doživjeti nasilje, a gotovo sve tijekom života isprobaju na svojoj kože, ako ne nasilje, barem neki oblik diskriminacije, napomenula je Vajagić.

UMJESTO GRDOVIĆU DAJTE NOVAC MLADIMA S obzirom da je izbor Mladena Grdovića i Jasmina Stavrosa uzburkao javnost, tražimo od Grada Poreča, Turističke zajednice i sponzora, Plave lagune i Valamar Riviere, da se njihov koncert za doček Nove godine otkaže, rekao je predsjednik porečkog SDP-a Rodoljub Kosić. - Gradonačelniku sugeriramo da se dio novaca usmjeri mladim porečkim muzičkim sastavima. Drugi dio planiranih financijskih sredstava bilo bi bolje uložiti u programe za sprječavanje raseljavanja mladih ljudi ili nekom drugom socijalnom programu, smatraju u SDP-u. Na ove zahtjeve SDP-a gradonačelnik Edi Štifanić kazao je da je očito da je predizborna kampanja za lokalne izbore počela. - Sve što su napisali tipičan je predizborni pamflet prepun demagogije i populizma. Jasan je stav Grada oko dočeka Nove godine, što su prenijeli svi mediji. Koncert Grdovića i Stavrosa ostaje kako je najavljeno, komentirao je Štifanić.