Večeras nastup Tribute do Bijelo dugme

Q bar je za Zadrane željne dobre zabave priredio tri koncerta u sljedećih nekoliko dana. Već večeras s početkom u 23.30 sati je večer Tribute to Bijelo Dugme. U tribute bendu stižu dragi gosti iz Splita predvođeni Đelom ,kako bi odsvirli trosatnu retrospektivu najpoznatijeg rock benda naših prostora. Garantira se provod i zabava do jutra.

Sutra navečer je u 23.55 sati koncert Tom Bug "House in the House". Radi se o novom programu Electronic soula, projektu u kojem će se predstavljati kvalitetni house umjetnici kako iz lijepe naše, tako i strani. Program će se održavati jednom mjesečno, a kasnije možda i jednom tjedno. Odlučili pozvati zasigurno najvećeg i najpoznatijeg hrvatskog house majstora. Istinska je to zvijezda house glazbe, čovjek koji je pobijedio na burnResidency natjecanju u 2015., producent i DJ Tom Bug (Blacksoul Music, HouseFusion, burnResidency, Dobar House).

Koncert je na programu i predblagdanskog ponedjeljka, 31. listopada s početkom u 23.55 sati. Na programu je Strictly Vinyl Halloween " Old School ". Predviđena su tri vinyl seta najbolje old school mjuze po izboru trojice nama već svima jako dobro poznatih dj-a.