Ako se nastavi ovako, ceste će nam biti sve gore

Županijska uprava za ceste Zadarske županije već dulje vrijeme bori se s činjenicom da uz konstantno smanjenje prihoda uredno moraju održavati i obnavljati ceste u svojoj nadležnosti u Zadarskoj županiji. Riječ je o 1.200 kilometara cesta koje spadaju u njihovu nadležnost, a ravnatelj ŽUC-a Mile Fabijan upozorava kako se smanjenje prihoda uvelike osjeti, ali i kako unatoč tome svoj posao obavljaju odgovorno i profesionalno.

- Od 2013. godine do danas prihodi su nam redovito smanjivani po dvije osnove. Prva je smanjenje trošarina za gorivo. Sredstava su nam do 2013. godine raspoređivana odlukom ministra resornog ministarstva, za koje je ŽUC iz tih 60, pa 80 lipa po litri prodanog goriva, dobivali smo 11 milijuna i 800 tisuća kuna plus milijun, dva kuna godišnje kao interventna sredstva za sanaciju oštećenja cesta zbog vremenskih uvjeta. Ukupno je to iznosilo oko 13 milijuna kuna godišnje. To je 2013. i 2014. smanjeno na šest milijuna plus milijun kuna za interventna sredstva, dakle iznos je prepolovljen. Prošle i ove godine odlukom ministra ova sredstva su za zadarski ŽUC svedena na nulu, izjavio je Fabijan.

- Sve ove godine funkcionirali smo po modelu da smo najveći dio sredstava upotrebljavali za redovito održavanje, uglavnom selektivno. Prvenstveno tu spada održavanje prometne signalizacije, opreme na cesti, zaštitnih ograda, semafora, predraskrsnih ploča i minimalno mjestimično popravljanje kolnika. To znači popravljanje kolnika sa završnim slojem i mjestimična asfaltna oštećenja, kazao je Fabijan, istaknuvši kako od 2003. godine do danas ŽUC raspolaže s ukupnim godišnjim prihodima smanjenim za 40 posto.

- Stanje je lošije, u zadnje tri do četiri godine kolnici se kontinuirano pogoršavaju. Prvenstveno se odnosi na cestu koja je prije pet, šest godina iz državne kategorizirana u županijsku prometnicu, a riječ je o dionici od Zelenog hrasta preko Kašića do Smilčića koja je ujedno jedini alternativni prometni pravac prema središtu Hrvatske u slučaju zatvaranja dionice autoceste A1 od čvora Sv. Rok do Posedarja. Mi jednostavno nemamo sredstva za sanaciju ove ceste, a procjenjujem kako bi za kvalitetan zahvat saniranja prometnice bilo potrebno od 12 do 15 milijuna kuna, naglasio je Fabijan.