Moramo biti strpljivi kako bismo se svi okupili oko ideje pravaštva

Izlaskom iz HSP-a, Đani Bunja je 2011. preduhitrio odluku o izbacivanju iz stranke. Danas kaže da je za to zaslužan njegov sudski spor oko iznude s Renom Sinovčićem i Vicom Karabanom. Spor se protegao već tri godine i do sad su se promijenila tri suca. No Bunja je pravu prašinu uskovitlao kad je dirnuo u plinofikaciju Zadarske županije koja do sad nije polučila očekivane rezultate. Na izravno pitanje tko je za to kriv, Bunja je odgovorio: - Kriv je onaj tko je radio na sklapanju ugovora. Ja sam bio u tom poslu samo do sklapanja ugovora. Poanta je da građani nisu prepoznali korist od plinofikacije. No istine radi, dok se ne uredi korištenje plina i za hlađenje, a ne samo za grijanje, plinofikacija u Zadarskoj županiji neće biti racionalna, rekao je Đani Bunja.