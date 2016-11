Najveća potražna akcija još od Antonije Bilić bez rezultata

Foto: Dino STANIN/PIXSELL

Preko 206 članova Hrvatske gorske službe spašavanja, 50-ak planinara, mještana i prijatelja nestalog sudjelovalo je jučer u potrazi za nestalim Josipom Cindrićem (81) iz Bibinja. Potraga za nekadašnjim nastavnikom u OŠ Krune Krstića, najveća je potražna akcija još od doba potrage za Antonijom Bilić.

Potraga za Cindrićem koji je nestao na području Libinja još prije 12 dana, nastavljena je još sinoć, kada su voditelji potraga i digitalni kartografi razrađivali plan, definirali zone potrage za detaljnu pretragu terena.

Otkazan helikopter

Gorski spašavatelji tragaju po zonama redoslijedom kako su voditelji potraga izglasali na preksinoćnjem konsenzusu i vjerojatnosti pronalaska nestale osobe. Pretražuju se i svi speleološki objekti i napušteni bunari, traži se sa potražnim psima, bespilotnim letjelicama i drugim raspoloživim resursima.

Helikopter, također predviđen za jučerašnju akciju, otkazan je zbog lošeg vremena.

- Pretraživani teren je vrlo zahtjevan, do te mjere da su se psi jedva provlačili. Veliki dio terena koji smo pretraživali ima puno škrapa, vrlo je stjenovit i na pojedinim mjestima gotovo neprohodan. To je kao da tražite iglu u plastu sijena, posebno ako računamo da je čovjek zalutao, a onda se možda pokušao negdje sakriti od hladnoće. Zbog toga su nam u potrazi bili ključni psi, no ni oni nisu uspjeli ništa otkriti, kazao nam je jučer pročelnik HGSS-a Vinko Prizmić.

Jučer, do 13 h, pretraženo je oko 350 ha terena. Prema informacijama iz HGSS-a, ljudi na terenu su visoko motivirani i radit će se do prvog traga ili pada noći kada mogućnost pronalaska na nepristupačnom i škrapovitom terenu bude minimalna.

"Čuda se događaju"

Međutim, ozbiljnu sumnju da bi se Cindrić mogao pronaći živ, prvi je izrekao proslavljeni hrvatski alpinist Stipe Božić. Stipe Božić je rekao da je previše dana prošlo da bi čovjek u Cindrićevim godina godinama mogao preživjeti u ovakvom okruženju bez hrane i bez vode. No Božić je rekao da se čuda događaju, što je dalo dodatni optimizam tragačima.

U pretrazi terena uz spašavatelje sudjeluje ukupno devet potražnih timova s psima, tri bespilotne letjelice, tim za pretragu speleoloških objekata i napuštenih bunara, a u planu je i pretraga iz zraka helikopterom HRZ-a. Na terenu se nalaze tri zapovjedna vozila, sa pripadajućim timovima i dodijeljenim im zonama potrage. Cijelom akcijom koordinira bazni stožer smješten u kući HGSS-a u Starigrad, Paklenici.

Danas se potraga nastavlja donekle smanjenim intenzitetom, no uz pomoć helikoptera koji bi trebao nadlijetati područje.